ANALÝZA: Brusel chce bořit migrační tabu. Já vám to říkal, chlubí se Orbán

Brusel (od zpravodaje iDNES.cz) - Půjde o dlouho vyhlížený zlom unijní migrační politiky? Čtvrteční summit Evropské rady měl velké plány, destilát z hodin jednání je však vágní a obecný. Mnohem důležitější je podle zdrojů blízkých vyjednávání změna v přístupu většiny zemí sedmadvacítky. To, co bylo ještě před pár lety nemožné, se nyní jeví jako jediné řešení. Otazníkem zůstává, jak rychle smělé plány evropských špiček přejdou do praxe.