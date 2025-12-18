„Jsme tu, abychom řekli ne dohodě s Mercosurem. Máme dojem, že Ursula dnes chce prosadit svou a vnutit nám své zákony,“ řekl AFP belgický producent mléka Maxime Mabille s odvoláním na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.
Mercosur, daně z hnojiv, reforma společné zemědělské politiky (SZP): důvodů k nespokojenosti je mnoho, řeklo několik demonstrantů, které oslovila agentura AFP.
„Lidé mají dost norem a omezení,“ prohlásil Antoine Delefortrie, jeden z vedoucích představitelů organizace Mladí zemědělci ze severní Francie, který navíc poukázal na riziko „nekalé soutěže“ ze strany jihoamerických zemí sdružených v uskupení Mercosur.
Demonstrace zemědělců se koná v den, kdy se v Bruselu na summitu sešli nejvyšší představitelé států a vlád 27 členských zemí EU.
|
„Skočíme ze skály, snad nás padák udrží.“ Klíčový summit EU řeší ruská aktiva
Během dopoledne se do belgického hlavního města pokoušely projet desítky traktorů, zatímco jiné utvořily kolonu zablokovanou policejním kordonem v okolí budov EU. Podle listu The Brussels Times policie ve čtvrtek kolem deváté ráno použila vodní děla proti pěti traktorům, které se pokusily prorazit policejní blokádu.
Traktory se do Bruselu začaly sjíždět už ve středu večer; hlavní evropská zemědělská lobby Copa-Cogeca očekává nejméně 10 tisíc demonstrantů z několika zemí, zejména mnoho francouzských zemědělců.