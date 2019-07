Česko požádalo o víc času k reakci na audit o možném Babišově střetu zájmů

14:07 , aktualizováno 14:07

Praha požádala o prodloužení lhůty k reakci na jednu z předběžných auditních zpráv souvisejících s možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Bez prodloužení by musely české úřady svou reakci do Bruselu dodat do 5. srpna. Informovala o tom mluvčí Evropské komise Mina Andreevová s tím, že u ostatních předběžných zpráv je čas na odpověď do 23. září.