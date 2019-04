Mayová zase zklamala, říkali si lídři při odjezdu z Bruselu

Česko bylo na mimořádném summitu k brexitu jednou ze sedmnácti zemí, které chtěly Británii dát čas na urovnání si vlastních problémů až do příštího března. Z dalších táborů padaly návrhy na konec roku 2019, nebo i několik let.

Ale jednání, které odstartovalo v osmnáct hodin, se zadrhlo poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron vystoupil s požadavkem, aby britský parlament odhlasoval dohodu o vystoupení z EU co nejdřív, nebo země s termínem květnových eurovoleb odešla z Unie natvrdo bez dohody. Francie v tu chvíli stála osamocená proti zbytku Evropy.

Jak poznamenal zdroj britského deníku Daily Mirror: Macron byl ve schizofrenní situaci. Jeho domácí publikum čekalo, že bude na Brity z důvodů historické rivality co nejostřejší. Na druhou stranu, právě na Francii by tvrdý brexit z evropské sedmadvacítky dopadl asi nejkrutěji. A protože na summitech Evropské unie platí právo veta, bylo třeba najít dohodu, s kterou by se smířili všichni.

VIDEO: Brexit se odkládá do 31. října. Na summitu EU se Mayová dohodla s Tuskem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kompromis, z kterého nikdo nemá radost

Těžce dojednaný kompromis tak nakonec zní: Británie dostane čas do 31. října s tím, že vystoupit z Evropské unie ale může kdykoli do tohoto data a v červnu se pak ještě bude konat další mimořádný summit, na němž si Unie zkontroluje, jak na tom Britové jsou. Jde o kompromis, který nakonec zcela neuspokojil nikoho.

„Nikdo neví, co se může ve Velké Británii stát. To jednání s Theresou Mayovou proběhlo víceméně jak minule, kdy nebyla schopna odpovídat na naše otázky,“ líčil Babiš s tím, že nechápe, proč se mají premiéři a prezidenti zemí EU scházet ještě v červnu, když je už teď zřejmé, že britský parlament do té doby stejně nenajde shodu. Ať už na odhlasování dohody o vystoupení z Unie, nebo na tom, že by mělo dojít k divokému brexitu.

Vše tak spěje k tomu, že Velká Británie se v květnu zúčastní voleb do Evropského parlamentu. A premiérku Mayovou čekají ještě těžší dny než doposud, z řad konzervativců i labouristů se totiž na její středeční prezentaci v Bruselu okamžitě snesla kritika. Deníky Daily Mirror a The Guardian se shodovaly, že zhruba hodinové expozé Mayové před dalšími evropskými lídry bylo sice lepší než při minulých summitech. Ale to bylo tak vše.

Nic moc nového než odhodlanější prohlášení, že Británie je připravena uspořádat eurovolby a že se bude ještě víc snažit dohodnout s opozičními labouristy, od ní nezaznívalo. Peter Bone, jeden ze spolustraníků Mayové, se pak tázal, zda už má připravený svůj rezignační dopis, když ještě nedávno v parlamentu slibovala, že pro ni absolutně nepřipadá v úvahu odklad delší než do 30. června.

A rozpolcení jsou také labouristé. Dojednaný termín 31. října je totiž podle některých příliš dlouhý na to, aby britský parlament dál tápal. Ale zároveň příliš krátký na to, aby bylo možné pokusit se uspořádat v zemi nové referendum o brexitu nebo vyjednat zásadní změny v brexitové dohodě s Bruselem.

Donald Tusk (Twitter) @eucopresident EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution. odpovědětretweetoblíbit

Čím dál více vlád evropských zemí, včetně té české, přitom začíná věřit, že právě novým referendem by britské tápání mohlo skončit. Jasně to vyjádřil Babiš.

„Pokud by to dopadlo druhým referendem a oni zůstali, byl by to ideální stav,“ tvrdil už před odletem do Bruselu. A podobně mluvil i nejvlivnější Čech v Evropském parlamentu, lidovec Pavel Svoboda. „Naše frakce už toho má plné zuby a její nejčerstvější postoj je ten, že by ráda prodloužila lhůtu za podmínky, že Británie uspořádá referendum,“ říkal Svoboda.

Další odklad tak navzdory rozladění většiny evropských politiků Británii spíše podržel blíž k Unii. A zároveň prodloužil stav, který trefně komentovala česká tajemnice pro EU Milena Hrdinková, podle níž je „Británie na odchodu z Unie prakticky od roku 1973,“ kdy se stala členem tehdejšího Evropského společenství.

Ale zároveň od začátku dávala najevo, jak je rozladěná z výše prostředků, které musí do společného rozpočtu přispívat. A léta si vyjednávala výjimky typu vlastní měny nebo jiného režimu vízové politiky, čímž se až na éru Tonyho Blaira povětšinou držela v táboru nejopatrnějších unionistů.