Komise EU bude etnicky vyvážená, chce jít příkladem v boji proti rasismu

Lepší kontrola dodržování evropských pravidel o zákazu diskriminace či apel na státy, aby lépe bránily rasové diskriminaci ze strany svých policejních složek, patří mezi hlavní body v pátek zveřejněného plánu Evropské komise pro boj s rasismem.

„Je čas přestat jen vysvětlovat, proč musíme jednat. Je čas skutečně jednat,“ prohlásila dnes místopředsedkyně komise Věra Jourová. Narážela na to, že unijní činitelé i evropští lídři sice dlouhodobě dávají najevo, že s rasismem je třeba bojovat, avšak v praxi se to ne vždy projevuje.

Hlídejte si policisty, vyzývá EK státy

EK v pátek vyzvala členské státy, aby účinněji předcházely možné rasové diskriminaci ze strany policie a snažily se zvýšit důvěru veřejnosti v bezpečnostní složky. V souvislosti s vlnou protestů ve Spojených státech se letos konaly demonstrace proti údajně diskriminačnímu přístupu policie také v některých evropských městech.

Komise v rámci rozsáhlého plánu pro příštích pět let chystá řadu vlastních iniciativ. Mezi prvními chce prověřit, jak členské země přistupují k dodržování směrnice o rasové rovnosti, která zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě etnické příslušnosti.

Brusel rovněž vytvoří funkci koordinátora, jehož úkolem bude dohlížet na to, aby unijní orgány postupovaly jednotně ve všech oblastech, do nichž může rasová diskriminace zasahovat. Podle Jourové to je například bydlení, vzdělání, zaměstnanost, zdravotnictví či kultura.

Některé nevládní organizace či europoslanci vyčítají komisi, že je v boji proti rasismu sama málo aktivní. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni chopila funkce s tím, že chce dosáhnout vyváženého počtu mužů a žen, což se jí téměř podařilo. Kritici však podotýkají, že v jejím 27 členném týmu jsou pouze lidé bílé barvy pleti.

Komise v této souvislosti chce, aby unijní instituce zjistily, jaký je poměr etnik mezi jejich zaměstnanci. Sama Evropská komise hodlá „podniknout kroky k významnému zvýšení reprezentativnosti“ kolektivu více než 30 000 lidí, kteří pro ni pracují.