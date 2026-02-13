Retailleau ve svém projevu na sociálních sítích uvedl, že Francie oslabila v době, kdy svět ovládají supervelmoci. V zjevné narážce na Macrona, který po dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích již nemůže v roce 2027 znovu kandidovat, řekl, že Francii oslabily „technokratické excesy“.
Retailleau, který zastává relativně tvrdý postoj k imigraci a drogové kriminalitě, slíbil obnovit pořádek ve francouzských ulicích a na hranicích a pomocí referend přepracovat imigrační a trestní zákony.
„Budu prezidentem pořádku, spravedlnosti a francouzské hrdosti,“ řekl. Uvedl také, že chce Francii reindustrializovat a „přesměrovat ochranu životního prostředí k ekologii pokroku“.
Pětašedesátiletý konzervativní senátor z regionu Vendée v západní Francii působil v letech 2024 až 2025 jako ministr vnitra, nejprve pod bývalým premiérem Michelem Barnierem a poté ve vládě Françoise Bayroua. Většinu svého času ve funkci ministra vnitra strávil snahou o zintenzivnění deportací a potírání drogové kriminality.
Retailleau byl znovu jmenován, když současný premiér Sebastien Lecornu nastoupil do úřadu loni v říjnu. Krátce nato ale rezignoval a vyjádřil rozhořčení nad dalšími Lecornuovými volbami do kabinetu. To nakonec vedlo k rezignaci Lecornua před jeho opětovným jmenováním Macronem a k poškození Retailleauovy reputace.
Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Retailleaua při snaze stát se prezidentem čeká těžký boj. Podle průzkumu společnosti Ifop zveřejněného ve čtvrtek 69 procent respondentů uvedlo, že „nemá to, co je třeba k tomu, aby se stal prezidentem“.
Retailleauovi Republikáni jsou nyní sice jen stínem někdejších gaullistických stran, přesto hrají důležitou roli v Národním shromáždění, kde poskytují podporu Lecornuově vládě.
Pokud se Retailleauovi nepodaří postoupit do druhého kola prezidentské volby, bude se patrně o jeho voliče ucházet především kandidát Národního sdružení (RN), jímž pravděpodobně bude favorizovaný Jordan Bardella. Kandidaturu již oznámil také bývalý Macronův premiér Édouard Philippe.
Retailleau může mít v rámci volební kampaně potíže se od kandidáta RN odlišit. Od svého odchodu z vlády je velmi kritický vůči výkonné moci a kritizuje ústupky, které Lecornu udělal socialistům, aby prosadil rozpočet na rok 2026 a zabránil svému svržení.