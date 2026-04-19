Britská monarchie oznámila, kdo napíše životopis Alžběty II. Král měl jedno přání

Autor: ,
  11:10
Britská královská rodina oznámila, že oficiální životopis královny Alžběty II., která zemřela v září roku 2022, napíše historička Anna Keayová. Podle britských médií si král Karel III. přál, aby biografii jeho matky sepsala žena.
Královna Alžběta II. na snímku z května 2022 pořízeném na hradě Windsor

foto: AP

Anna Keayová, autorka životopisu zesnulé královny Alžběty II.
31 fotografií

Keayová bude mít přístup k Alžbětiným osobním a oficiálním dokumentům uloženým v Královském archivu, uvedl Buckinghamský palác ve svém prohlášení.

Keayová bude také moci hovořit s členy královské rodiny, přáteli královny a personálem jejího dvora.

Historička uvedla, že je pro ni možnost napsat životopis zesnulé královny ctí. Alžbětu II. popsala jako mimořádnou ženu.

„Jsem hluboce vděčná Jeho Veličenstvu králi za to, že mi svěřil tuto odpovědnost a umožnil mi přístup k jejím dokumentům. Udělám vše, co bude v mých silách, abych jejímu životu a dílu učinila zadost,“ uvedla Keayová.

Alžběta II. byla nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím britským panovníkem, na trůnu strávila celých sedm desítek let.

V Evropě překonal délku vlády Alžběty II. v historii pouze francouzský král Ludvík XIV., přezdívaný král Slunce, který vládl od svých čtyř let až do své smrti, tedy víc než 72 let.

1. srpna 2013

Úmrtí královny Alžběty II.

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.