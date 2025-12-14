Po střelbě na prestižní univerzitě v USA zemřeli dva lidé, útočníka policie hledá

Brownova univerzita je jednou ze škol Ivy League, seskupení osmi prestižních univerzit, mezi které patří například i Harvard, Princeton či Yale.
Zástupci univerzity nejprve varovali, že byl útočník zadržen, později se však ukázalo, že tomu tak není a policie stále pátrá. Není jisté, zda je podezřelých více, ani kolik je zraněných či mrtvých lidí, střelba však zasáhla podle svědků několik lidí.
Prezident Donald Trump uvedl, že byl o střelbě informován. „Bůh žehnej obětem a jejich rodinám!“ napsal na svém profilu na sociálních sítích. Také Trump uvedl, že je útočník zadržen, to však policie stále nepotvrdila.
Brett Smiley, starosta města Providence, ve kterém univerzita leží, potvrdil, že útok nepřežili minimálně dvě osoby, osm lidí je v nemocnici v kritickém stavu.
Na univerzitě studuje přibližně 10 tisíc studentů bakalářských a magisterských programů.
