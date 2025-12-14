Po střelbě na prestižní univerzitě v USA zemřeli dva lidé, útočníka policie hledá

Autor: ,
  0:30aktualizováno  0:57
V areálu Brownovy univerzity ve státě Rhode Island na severovýchodě USA zasáhla střelba několik lidí. Policie po útočníkovi stále pátrá, studenti dostali pokyn se ukrýt. Starosta města Providence Brett Smiley potvrdil kromě dvou obětí také minimálně 8 zraněných lidí.
Na Brownově univerzitě na severovýchodě USA došlo ke střelbě, zasaženo bylo několik lidí.

Na Brownově univerzitě na severovýchodě USA došlo ke střelbě, zasaženo bylo několik lidí. (14. prosince 2025) | foto: ČTK

10 fotografií

Brownova univerzita je jednou ze škol Ivy League, seskupení osmi prestižních univerzit, mezi které patří například i Harvard, Princeton či Yale.

Zástupci univerzity nejprve varovali, že byl útočník zadržen, později se však ukázalo, že tomu tak není a policie stále pátrá. Není jisté, zda je podezřelých více, ani kolik je zraněných či mrtvých lidí, střelba však zasáhla podle svědků několik lidí.

Prezident Donald Trump uvedl, že byl o střelbě informován. „Bůh žehnej obětem a jejich rodinám!“ napsal na svém profilu na sociálních sítích. Také Trump uvedl, že je útočník zadržen, to však policie stále nepotvrdila.

Brett Smiley, starosta města Providence, ve kterém univerzita leží, potvrdil, že útok nepřežili minimálně dvě osoby, osm lidí je v nemocnici v kritickém stavu.

Nejméně dva lidé zemřeli po střelbě na Brownově univerzitě v USA, osm lidí je v nemocnici v kritickém stavu, uvedl starosta města Providence.

Na univerzitě studuje přibližně 10 tisíc studentů bakalářských a magisterských programů.

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA jsou dva lidé mrtví, několik zraněných

