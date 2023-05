Blbost, nebo sabotáž? Rusy zaskočil sestřel čtyř letadel za jediný den

Oficiálních informací od ruského ministerstva obrany i ukrajinské armády je zatím málo, musíme se tedy opírat hlavně o zdroje ruských vojenských analytiků a médií. Podle nich ruské letectvo zažilo skutečnou „černou sobotu“, během které v Brjanské oblasti přišlo o dva vrtulníky Mi-8, stíhací bombardér Su-34 a stíhačku Su-35.

Podle deníku Kommersant všechny stroje patřily do jedné letecké skupiny. Suchoje měly provést údery na pozemní cíle v sousední Černihivské oblasti, vrtulníky Мi-8МTPR-1 vybavené systémy elektronického boje Ryčag měly rušit nepřátelskou protivzdušnou obranu.

Na letiště se nevrátil ani jeden stroj, všichni členové posádek zahynuli. Podle zdrojů Kommersantu byl minimálně jeden vrtulník sestřelen raketou. Úřady zatím potvrdily jen ztrátu jednoho Mi-8 a Su-34, ministerstvo obrany incidenty u hranic s Ukrajinou nekomentovalo.

Otázkou dne je: jak k tomu došlo? Podle portálu Agentstvo jsou ve hře tři hlavní varianty: útok diverzní skupiny operující na území Ruska, práce protivzdušné obrany nebo útok raketami vzduch–vzduch.

S hledáním diverzantů se v ruském informačním prostoru začalo už v sobotu. Někteří komentátoři spekulují, že stroje mohla sestřelit skupina ukrajinských vojáků vyzbrojená přenosnými systémy Stinger. Ty mají Rusové v dobré paměti už z Afghánistánu, kde s nimi mudžahedíni vyzbrojení CIA sestřelovali jejich vrtulníky.

„Jako profesionál nemohu neocenit bleskovou operaci nevážených ukrajinských kolegů, kdy za jeden den manpady zasáhly v našem hlubokém týlu čtyři vzdušné cíle. Dobrá (z mého hlediska bohužel) práce,“ napsal známý ruský ultranacionalista Igor „Strelkov“ Girkin.

Podle jiných odborníků je to nesmysl, ze záběrů je patrné, že minimálně jeden vrtulník zasáhla daleko silnější raketa. „Naše letadla s vysokou pravděpodobností sestřelil ukrajinský systém protivzdušné obrany západní výroby NASAMS nebo IRIS-T z příhraničních regionů Černihivské oblasti,“ uvádí ve své svodce známý bloger Rybar napojený na ministerstvo obrany.

Dvě baterie norského systému NASAMS dostali Ukrajinci v listopadu minulého roku od Spojených států a ihned je zapojili proti sílícím ruským útokům na civilní infrastrukturu. Před měsícem se pochlubili, že díky nim zlikvidovali přes sto nepřátelských dronů a raket.

Tisíce lidských životů podle kyjevského starosty Klička zachránily také německé systémy IRIS-T SLM. Mají účinný dostřel čtyřicet kilometrů a dokážou zasáhnout cíle ve výšce dvaceti kilometrů. Ukrajina má zatím dva, v následujících letech by jich od německé vlády měla dostat celkem osm.

Podle třetí verze byly stroje sestřeleny raketami vzduch–vzduch. Spekuluje se o nasazení strojů MiG-29, které Ukrajina nedávno začala dostávat od Polska a Slovenska. V březnu se objevily zprávy, že Pentagon hledá způsoby, jak sovětské stroje vyzbrojit americkými střelami AIM-120 s dostřelem 70 kilometrů.

Podle expertů by to bylo složité, ale zásadně by to zvýšilo kapacity ukrajinského letectva. Už v září minulého roku se objevila videa naznačující, že Ukrajincům se podařilo na jejich zbylé stíhačky MiG-29 namontovat pokročilé americké střely AGM-88 HARM určené k likvidaci radarů protivzdušné obrany.

31. srpna 2022

Je tu ovšem ještě možnost, že přinejmenším některá letadla si v sobotu sestřelila sama ruská protiletadlová obrana. Spekuloval o tom například Jevgenij Prigožin, v žertu o tom také hovořil mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat. „Už si udělali analýzu, kdo za to může, koho za to vyhodí a za takový bordel potrestají. Je příjemné číst podobné novinky od nepřítele,“ uvedl v neděli.

Sobotní ztráty každopádně mezi ruskými stoupenci války a vojenskými experty vzbudily značné rozhořčení. Mnozí se ptají, proč se vrtulníky Mi-8 pohybovaly tak blízko hranice s Ukrajinou a proč piloti při útocích létají stále po stejných trasách. Šíří se rozhořčení z údajného amatérství velitelů vzdušných sil, spekuluje se o zradě.

„Nepřítel podle všeho znal trasu a čas startu naší letecké skupiny. Tím by se měla zabývat vojenská kontrarozvědka a já věřím, že uspěje,“ píše doněcký vojenský bloger Daniil Beznosov. Podle něj jsou však problémy v letectvu daleko hlubší, velení prý zkušené piloty nutí létat nebezpečně nízko a pokud neposlechnou, hrozí jim převelením k pěchotě.

„Systém musíme nejdříve změnit hlavně v našich hlavách, je třeba opustit zásadu ‚Já jsem velitel a ty blbec‘. Dokud se budeme dál obelhávat a přivírat nad tím oči, bude se vítězství vzdalovat. Nebo to není arogance a blbost, ale cílená sabotáž?“