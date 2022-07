Kus za kus. Výměna vězňů jako za studené války. Ale takhle to tu ještě nebylo

Teď náhoda, ten mafioso dějin, způsobila, že se jejich osudy propletly.

Grinerová, jedna z nejlepších basketbalistek historie, je totiž vězněm v Rusku.

Hrozí jí deset let v trestné kolonii. Když v únoru přijela na pár zápasů do Ruska, měla v kufru náplně do elektronických cigaret s konopným olejem. V Americe a řadě jiných zemí jsou úplně normální, v Rusku za to má na krku pašování drog ve velkém.

A tak se od první chvíle spekuluje, že Grinerová se od počátku měla stát vysoce karátovým rukojmím nebo figurkou v nějaké ruské hře.