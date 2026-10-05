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Sionismus se rovná čistkám a genocidě, rozhodli angličtí zelení. Izrael reagoval

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  10:24
Místopředseda anglické Strany zelených Mothin Ali (3. října 2026)

Místopředseda anglické Strany zelených Mothin Ali (3. října 2026) | foto: Profimedia.cz

V Brightonu se konala výroční konference Strany zelených. (3. října 2026)
V Brightonu se konala výroční konference Strany zelených. (3. října 2026)
Protesty v Brightonu při výroční konferenci Strany zelených (3. října 2026)
Protesty v Brightonu při výroční konferenci Strany zelených (3. října 2026)
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Britská Strana zelených, která ve volbách v roce 2024 získala šest procent hlasů, v neděli schválila rezoluci označující sionismus za formu rasismu. Rozhodnutí již kritizovaly britské židovské organizace. Izraelské ministerstvo zahraničí oznámilo, že zakázalo vstup do země předsedovi strany Zacku Polanskému. I když se hlasováni nezúčastnil.

Místopředseda zelených Mothin Ali řekl, že v pozadí rezoluce přijaté na výroční stranické konferenci stojí vysoký počet palestinských obětí během izraelské války v Pásmu Gazy.

„Rezoluce definuje sionismus zcela jasně. Označuje ho jako etnonacionalistické hnutí. Definuje ho jako etnické čistky. Definuje ho jako genocidu,“ řekl Ali. Pro návrh, jehož byl Ali zastáncem, bylo 1022 hlasů, proti 813.

Další vedoucí činitelé strany se k rezoluci stavěli odmítavě, hlasování se nezúčastnil například zmíněný Polanski, který se ve čtvrtečních doplňovacích parlamentních volbách uchází o uvolněný post po někdejším premiérovi Keiru Starmerovi.

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Britská organizace Hnutí za progresivní judaismus uvedlo, že zelení si z antisemitismu udělali svou stranickou politiku a stali se rasistickou stranou.

Sionismus jako ideologie vznikla v 19. století. Definice sionismu – který v 20. století inspiroval vznik moderního státu Izrael – a to, co znamená pro práva nežidovského obyvatelstva v Izraeli a na sousedních územích, vyvolává spory, připomíná agentura Reuters. Židovské skupiny jej někdy definují jako právo Židů na sebeurčení.

„Zelení jako barva Hamásu“

Izrael, který obvinění z genocidy a etnických čistek odmítá, v neděli vyzval ostatní britské politické strany, aby hlasování zelených odsoudily. Zelení nepřijali jen zelenou barvu Hamásu, ale také jeho ideologii: eliminaci státu Izrael prostřednictvím ozbrojeného boje, uvádí prohlášení Izraele. Izraelský prezident Isaac Herzog označil rezoluci za „hanebnou“.

Rezoluce přijatá během výroční stranické konference označuje oficiálně zelené za „antisionisticou stranu“ a zdůrazňuje, že „antisionismus nesmí být zaměňován s antisemitismem“.

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Zelení mají nyní v 650členné Dolní sněmovně pět poslanců, ale po nástupu Zacka Polanského do čela strany před rokem zažívají vzestup a získali na jaře řadu mandátů v místních volbách.

Rezoluci, která označila sionismus za formu rasismu, přijalo v roce 1975 Valné shromáždění OSN. Hlasovalo pro ni i tehdejší Československo. V roce 1991 Valné shromáždění rezoluci zrušilo. Pro zrušení hlasovalo i Československo.

Nynější britská vláda považuje akce izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu v podstatě za etnické čistky, ale říká, že musí rozhodnout soudy, zda jsou ostatní izraelské činy genocidou.

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