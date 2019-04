VIDEO: Britští vojáci si procvičovali střelbu. Trénovali na Corbynově fotce

Záznam se čtyřmi britskými vojáky zřejmě vznikl nedávno v afghánské metropoli Kábulu a jsou na něm členové elitního třetího praporu výsadkového pluku, píše list The Washington Post. Video někdo umístil na snapchat a přidal k němu nápis „to mě těší“.

Na Twitteru ho pak sdílel korespondent serveru Sky News Alistair Bunkall a později dodal, že armáda potvrdila jeho pravost.

„Jsme si vědomi toho, že se toto video objevilo na sociálních sítích. Takové chování je naprosto nepřijatelné a zdaleka neodpovídá vysokým standardům, které armáda očekává,“ uvedlo ministerstvo obrany.

„Video ukazuje nepřijatelné chování a vážný omyl v úsudku, což velmi zaostává za tím, co očekáváme od našich vojáků v brigádě. Armáda je a vždy bude naprosto apolitickou organizací,“ poznamenal podle britského deníku The Guardian také velitel 16. výsadkové brigády Nick Perry.

Událost britští politici odsoudili bez ohledu na svou stranickou příslušnost. Sám Corbyn řekl, že „je samozřejmě šokován, že se něco takového stalo“. „Doufám, že ministerstvo obrany zahájí vyšetřování a zjistí, co se tam stalo a kdo to udělal,“ uvedl s tím, že v souvislosti s nekonečným vyjednáváním brexitu nepanuje na britských ostrovech dobrá nálada.

„Ano, lidé mezi sebou mají neshody. A ano, nejsou jednotní. Řešme tato štěpení a tyto sváry s respektem. Nesklouzávejme k něčemu ošklivému a násilnému,“ vyzval Corbyn, který už se nedávno s jedním nespokojeným Britem střetl. Na začátku března po něm příznivec brexitu John Murphy mrštil vajíčko.

Podobně se k videu s vojáky vyjádřili i Corbynovi straničtí kolegové. „Je to hanebné a popírá to veškeré hodnoty a standardy britské armády,“ napsal na Twitteru skotský labourista Paul Sweeney. „Naši vojáci brání vlast a královnu a neměli by se míchat do politiky,“ řekl také bývalý člen britské armády Rory Stewart v rozhovoru pro BBC.

Britský parlament v noci ze středu na čtvrtek schválil nejtěsnější možnou většinou návrh zákona, který pověřuje premiérku Theresu Mayovou usilovat o odklad brexitu v případě, že by zemi 12. dubna hrozil odchod bez dohody. Návrh teď směřuje do Sněmovny lordů. Podle Mayové by Británie měla z EU odejít nejpozději 22. května, tedy před evropskými volbami. Zároveň vyzvala Corbyna, aby s ní jednal o nalezení východiska z brexitového patu.