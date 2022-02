Konec dětských sňatků, britští poslanci zvýšili věk pro manželství od 18 let

V Anglii a Walesu se nejspíš už brzy změní zákon, který určuje minimální věk nutný pro vstup do manželství. Dosud platí, že se souhlasem rodičů lze sňatek uzavřít už od 16 let, nově by to mělo být od 18 let. Rozhodli o tom v pátek poslanci Dolní sněmovny. Normu ještě musí odsouhlasit horní komora parlamentu, Sněmovna lordů.