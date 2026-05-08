Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Farage spláchl Starmera v místních volbách. Premiér přesto odmítá odstoupit

Autor: ,
Aktualizujeme   10:31aktualizováno  11:05
Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli výrazné ztráty ve volbách do obecních zastupitelstev v Anglii. Premiér Keir Starmer navzdory tomu médiím řekl, že neodstoupí. Vůdce vítězné formace Reform UK Nigel Farage prohlásil, že reformisté v mnoha tradičních baštách labouristy „vyhladili“.
Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026)

Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026) | foto: Temilade AdelajaReuters

Britský premiér Keir Starmer (22. dubna 2025)
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage reaguje na získání svého prvního...
Britský premiér Keir Starmer (16. března 2026)
Britský premiér Keir Starmer (16. dubna 2026)
7 fotografií

Starmer prohlásil, že „to nevzdá“, i poté co předběžné výsledky ukázaly ztráty labouristů a zisky reformistů. Podle poslanců a zastupitelů Labouristické strany to byl nicméně právě premiér, proč se lidé od labouristů odvrátili.

Místní předseda strany v Hullu Daren Hale BBC řekl, že podle něj problémem labouristů ve volbách „nebyla vlastně strana“.

V Británii se konají místní volby. Ve hře je i budoucnost premiéra Starmera

Důvěra Starmerovi klesla i mezi nejvěrnějšími poslanci. „Panuje shoda, že premiér nás nemůže vést v příštích všeobecných volbách,“ řekl jeden z představitelů strany ve vládě. „Pro labouristy a Starmera to byla rána,“ sdělil další obvykle loajální poslanec.

Strana Reform UK získala 388 křesel, labouristé 253, konzervativci 252, liberálové 241, zelení 51 a nezávislí 20. Reformisty tak voliči katapultovali do čela z původních dvou křesel. Labouristé o polovinu zastupitelů přišli a těžce krvácejí i konzervativci.

Starmer se dva roky po nástupu do úřadu potýká s velkou nepopularitou – mimo jiné i kvůli rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech navzdory jeho známým vazbám na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Farage hovoří o historické změně

Šéf protiimigrační Reform UK Farage označil výsledky britských voleb za historickou změnu. Dokazují podle něj, že jeho stranu čeká dlouhá budoucnost. To nejlepší podle něj ještě přijde.

Heslem kampaně strany Reform UK v těchto volbách bylo volit je, aby se zbavili Keira Starmera. Premiér nicméně odejít neplánuje. Podle BBC tvrdí, že by tím uvrhl zemi do chaosu.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

8. května 2026  5:15,  aktualizováno 

Farage spláchl Starmera v místních volbách. Premiér přesto odmítá odstoupit

Aktualizujeme
Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026)

Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli výrazné ztráty ve volbách do obecních zastupitelstev v Anglii. Premiér Keir Starmer navzdory tomu médiím řekl, že neodstoupí. Vůdce vítězné...

8. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:55

Babiš se chová jako děcko, z politiky dělá divadlo, tepe Kupka premiéra kvůli Pavlovi

Aktualizujeme
Tisková konference poslaneckého klubu ODS. Na snímku u mikrofonu Martin Kupka...

Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se na společném jednání neshodli na účasti hlavy státu na plánovaném summitu NATO. Opozice za to současnou vládu kritizuje. Podle šéfa ODS Martina Kupky...

8. května 2026  10:08,  aktualizováno  10:27

Co řekli ke Dni vítězství. Babiš: Státnická síla se pozná podle odvahy ukončit válku

Pietní akt k 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Národní památník na...

Evropské země si připomínají 81 let od konce druhé světové války. Po celém Česku se tak v pátek konají pietní a další akce. Na výročí vzpomínají i politici.

8. května 2026  10:05

Příměří jako cár papíru. Rusko a Ukrajina pokračovaly ve válce na zemi i ve vzduchu

Záchranář pracuje na místě zásahu ruského dronu v Charkově. (7. května 2026)

Rusko i přes vyhlášené příměří v noci útočilo na frontě a vyslalo nad Ukrajinu drony. Na telegramu to v pátek ráno napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obě země se navzájem obviňují z...

8. května 2026  8:37,  aktualizováno  9:49

Rozdíl až deset stupňů. Podívejte se, kde dnes stačí tričko a kde je nutná bunda

Ilustrační foto.

Česko má před sebou další teplý a slunečný víkend. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se teploty mohou vyšplhat až na 27 stupňů. Na západě Čech očekávají přeháňky.

8. května 2026  9:37

Zachytili kometu v souhvězdí Orionu. Fotka českých astronomů uspěla v NASA

Kometa R3 PanSTARRS před Rigelem. (2026)

Americký úřad NASA ocenil fotografii českých astronomů. Snímek s názvem „Comet R3 PanSTARRS before Rigel“, za kterým stojí Martin Mašek z Fyzikálního ústavu AV ČR a Jakub Kuřák z Klubu astronomů...

8. května 2026  8:59

Soud rozhodl, že Trumpova nejnovější cla jsou nezákonná. Částečně je zablokoval

Prezident Donald Trump v Bílém domě (21. dubna 2026)

Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru americkým prezidentem Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná, rozhodl ve čtvrtek americký soud pro mezinárodní...

8. května 2026  8:10

Český motorkář spadl u Neapole, následně ho přejelo nákladní auto

Dálnice A4 u italských Benátek. (ilustrační foto)

Při dopravní nehodě v italské Kampánii zahynul ve čtvrtek český motorkář. Šestapadesátiletý muž z dosud nejasných příčin spadl z motocyklu značky BMW a poté ho přejel nákladní automobil.

8. května 2026  8:07

USA opět zaútočily na Írán. Příměří zůstává stále platné, tvrdí Trump

Hormuzský průliv

Spojené státy provedly vzdušné údery na íránský ostrov Kešm a přístav Bandar Abbás. Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC...

8. května 2026,  aktualizováno  7:27

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Jak na půjčení obytného vozu krok za krokem? Plus checklist zdarma

Ve spolupráci
Jak na půjčení obytného vozu?

Karavaning v Česku zažívá obrovský boom a láká čím dál více cestovatelů, kteří touží po absolutní svobodě. Jak si půjčit obytný vůz a zažít ranní kávu s výhledem na vrcholky hor nebo usínání za...

8. května 2026

Krušné hory v létě? Nejlepší výlety kolem Klínovce a adrenalin v evropském unikátu

Ve spolupráci
Krušné hory v létě? Nejlepší výlety kolem Klínovce a adrenalin v evropském...

Krušné hory dnes doslova kvetou do krásy a jejich nejvyšší vrchol Klínovec (1244 m n. m.) je toho zářným příkladem. Tato oblast se proměnila v dechberoucí zelenou oázu, která vás přivítá panenskou...

8. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.