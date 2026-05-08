Farage spláchl Starmera v místních volbách. Premiér přesto odmítá odstoupit

Starmer prohlásil, že „to nevzdá“, i poté co předběžné výsledky ukázaly ztráty labouristů a zisky reformistů. Podle poslanců a zastupitelů Labouristické strany to byl nicméně právě premiér, proč se lidé od labouristů odvrátili.
Místní předseda strany v Hullu Daren Hale BBC řekl, že podle něj problémem labouristů ve volbách „nebyla vlastně strana“.
Důvěra Starmerovi klesla i mezi nejvěrnějšími poslanci. „Panuje shoda, že premiér nás nemůže vést v příštích všeobecných volbách,“ řekl jeden z představitelů strany ve vládě. „Pro labouristy a Starmera to byla rána,“ sdělil další obvykle loajální poslanec.
Strana Reform UK získala 388 křesel, labouristé 253, konzervativci 252, liberálové 241, zelení 51 a nezávislí 20. Reformisty tak voliči katapultovali do čela z původních dvou křesel. Labouristé o polovinu zastupitelů přišli a těžce krvácejí i konzervativci.
Starmer se dva roky po nástupu do úřadu potýká s velkou nepopularitou – mimo jiné i kvůli rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech navzdory jeho známým vazbám na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Farage hovoří o historické změně
Šéf protiimigrační Reform UK Farage označil výsledky britských voleb za historickou změnu. Dokazují podle něj, že jeho stranu čeká dlouhá budoucnost. To nejlepší podle něj ještě přijde.
Heslem kampaně strany Reform UK v těchto volbách bylo volit je, aby se zbavili Keira Starmera. Premiér nicméně odejít neplánuje. Podle BBC tvrdí, že by tím uvrhl zemi do chaosu.