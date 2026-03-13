Jeho autoritu totiž nyní notně pošramotilo zveřejnění 147 stran textů, které se týkají loňského jmenování někdejšího labouristického ministra Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. Ze záznamů vyplývá, že se Starmerovi dostalo několik důtklivých varování od vysokých vládních úředníků, že toto jmenování představuje značné „reputační riziko“.
Jiný z nově zveřejněných textů se týká Mandelsonova odchodu z americké ambasády v loňském září. Za předčasné odvolání z funkce si řekl o půl milionu liber, nakonec mu vyplatili 75 tisíc.