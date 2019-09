Konec vynuceného volna. Britští zákonodárci znovu usedli do lavic

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Dolní sněmovna na základě rozhodnutí jejího předsedy Johna Bercowa zasedá od 11:30 místního času (12:30 SELČ). Agenda zveřejněná v úterý večer však obsahuje kromě zahajovací modlitby jediný bod, kterým jsou mimořádné interpelace a vyjádření členů vlády, „budou-li nějaké“. Tradiční polední interpelace předsedy vlády se neuskuteční, protože procedurální pravidla vyžadují ohlášení otázek alespoň dva dny předem.



„Parlament se vrátí. Vláda bude hnána k odpovědnosti za to, co udělala,“ prohlásil v úterý lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Jakou podobu tato slova na dnešním zasedání naberou, není jasné. Podle deníku The Times je ale takřka jisté, že dojde na mimořádnou debatu na téma odchodu Británie z Evropské unie. Labouristé také avizovali, že se budou snažit donutit vládu ke zveřejnění stanoviska, které ohledně nařízení parlamentní přestávky vyjádřil generální prokurátor Geoffrey Cox.

Před poslance by mohl předstoupit také premiér Boris Johnson, kterého verdikt nejvyššího soudu zastihl na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Johnson byl poté ve spojení s kolegy z kabinetu i s královnou Alžbětou II., která pozastavení práce parlamentu na konci srpna nařídila na jeho doporučení.

Kolem středečního poledne už by měl být ministerský předseda opět v Londýně. Vláda se podle The Times nyní bude snažit prosadit alespoň několikadenní parlamentní prázdniny ve snaze zajistit hladký průběh sjezdu Konzervativní strany, který je na programu od 29. září do 2. října.

Naopak pravděpodobně nebude předložen návrh na vyslovení nedůvěry vládě, ačkoli lídr labouristů Corbyn označil nové parlamentní volby za jediné východisko z nynější krize. Šéf hlavní opoziční strany totiž zároveň požaduje, aby byla nejdříve vyloučena možnost, že Británie 31. října opustí EU bez „rozvodové“ dohody.