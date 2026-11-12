Žalobce u soudu řekl, že Thomas vyplul v polovině září na moře, aby sledoval a natáčel přeplněný člun s migranty, kterým se vydali na pomoc příslušníci pobřežní stráže.
Když byl již na plavidle pouze jeden z jejích členů, přiblížil se Thomas k člunu a začal do něj bodat. „Tohle by se mělo stát všem v těchhle člunech,“ je slyšet jeho hlas na záznamu z akce. Když bodal do člunu, křičel na francouzského záchranáře, že měl čas, aby plavidlo opustil.
Thomas byl zadržen v září a až do vynesení rozsudku příští středu zůstane ve vazbě.
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Migranti mění trasu. Turisté na plážích sledují pokusy dostat se přes La Manche
Kromě útoku na člun stojí aktivista za svoláním několika protimigračních protestů, na něž v minulých měsících v několika anglických městech dorazily stovky převážně maskovaných mladých mužů, kteří volali po zastavení migrace přes Lamanšský průliv.
Nelegální přeplouvání průlivu podle britských statistik za letošní rok pokleslo o více než 40 procent proti stejnému období loňska, stále však připlouvá téměř 2000 lidí měsíčně. Migrace v Británii zůstává zásadním tématem, kterým se opoziční protiimigrační strana Reform UK snaží získávat voliče nespokojené s přístupem vlády. Labouristická britská vláda tvrdí, že na omezení počtu nelegálně přicházejících přistěhovalců pracuje a loni uzavřela s Paříží vlastní dohodu.