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Britský radikál přiznal, že propíchl člun migrantů. Vše si natáčel, hrozí mu trest

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  21:13
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Britský krajně pravicový aktivista Daniel Thomas se ve čtvrtek u soudu v Portsmouthu přiznal, že propíchl člun, na němž do Británie přes Lamanšský průliv plula skupina migrantů. Sedmatřicetiletý muž známý pod přezdívkou Danny Tommo čelí obvinění z trestného činu poškození cizí věci, soud o trestu rozhodne 18. listopadu, uvedla ve čtvrtek stanice Sky News.

Žalobce u soudu řekl, že Thomas vyplul v polovině září na moře, aby sledoval a natáčel přeplněný člun s migranty, kterým se vydali na pomoc příslušníci pobřežní stráže.

Aktivista propíchl člun, který zachránil migranty.
Demonstranti během protestu souvisejícího s příjezdem lodi s migranty v Gosportu (22. září 2026)
Kolona jako pro krále, jenže s migranty. Britové demonstrovali proti přistěhovalcům.
Někteří demonstranti si během protestu v Gosportu souvisejícího s příjezdem lodi s migranty zakryli obličej kuklou. (22. září 2026)
33 fotografií

Když byl již na plavidle pouze jeden z jejích členů, přiblížil se Thomas k člunu a začal do něj bodat. „Tohle by se mělo stát všem v těchhle člunech,“ je slyšet jeho hlas na záznamu z akce. Když bodal do člunu, křičel na francouzského záchranáře, že měl čas, aby plavidlo opustil.

Thomas byl zadržen v září a až do vynesení rozsudku příští středu zůstane ve vazbě.

Migranti mění trasu. Turisté na plážích sledují pokusy dostat se přes La Manche

Kromě útoku na člun stojí aktivista za svoláním několika protimigračních protestů, na něž v minulých měsících v několika anglických městech dorazily stovky převážně maskovaných mladých mužů, kteří volali po zastavení migrace přes Lamanšský průliv.

Nelegální přeplouvání průlivu podle britských statistik za letošní rok pokleslo o více než 40 procent proti stejnému období loňska, stále však připlouvá téměř 2000 lidí měsíčně. Migrace v Británii zůstává zásadním tématem, kterým se opoziční protiimigrační strana Reform UK snaží získávat voliče nespokojené s přístupem vlády. Labouristická britská vláda tvrdí, že na omezení počtu nelegálně přicházejících přistěhovalců pracuje a loni uzavřela s Paříží vlastní dohodu.

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