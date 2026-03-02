Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron

Autor: ,
  6:45
Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek vyslal. Při incidentu nedaleko přístavního města Limasol nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody.

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron (2. března 2026) | foto: Reuters

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno vojenskou operaci proti Íránu. Americký prezident Donald Trump ji vysvětloval jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Londýn v neděli oznámil, že britský letoun Typhoon sestřelil íránský dron směřující na Katar. Premiér Keir Starmer zároveň uvedl, že Británie vyhověla žádosti Washingtonu, aby Spojené státy mohly využít britské základny k útoku na íránská odpalovací zařízení. Zdůraznil však, že zapojení Británie do vojenské operace proti Íránu má výlučně obranný charakter.

„Naše ozbrojené síly reagují na pravděpodobný útok dronu na základnu Královského letectva (RAF) Akrotiri na Kypru o půlnoci místního času (v neděli ve 23:00 SEČ),“ citovala z prohlášení ministerstva stanice Sky News. RAF podle něj na základny na Kypru přesouvá dodatečné zdroje včetně protidronových systémů, stíhaček F-35 a radarových systémů.

Podle kyprského zpravodajského portálu Cyprus Mail, na který se odkazuje agentura DPA, narazil „malý dron“ na letištní plochu základny. Podle prvotních informací vznikla „malá materiální škoda“. Kyperský portál Politis zveřejnil video z oblasti mimo základnu, na němž jsou slyšet sirény.

Britský ministr obrany John Healey v neděli varoval před hrozbou „zintenzivňujících se náhodných íránských odvetných útoků“. Stanici Sky News řekl, že dvě íránské střely byly odpáleny směrem na Kypr. Podle vlády Kypru, který je členskou zemí EU, ale nikoliv NATO, však tyto zprávy neodpovídají skutečnosti.

Vstoupit do diskuse

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron (2. března 2026)

Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek...

2. března 2026  6:45

ONLINE: S USA vyjednávat nebudeme, zní z Íránu. Izrael mezitím útočil v Libanonu

Izraelské údery v libanonském Bejrútu (2. března 2026)

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Izraelská armáda...

2. března 2026  6:16

Vláda bude jednat o nové úpravě trestů za neplnění vyživovací povinnosti

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Úpravu trestů za neplacení výživného, které navrhují premiér Andrej Babiš a další koalice ANO, SPD a Motoristů, projedná vláda. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví...

2. března 2026  5:35

Pomoc Čechům v zemích na Blízkém východě projedná Bezpečnostní rada státu

Premiér Andrej Babiš a Karal Havlíček přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD...

Možnost pomoci Čechům, kteří uvízli v zemích na Blízkém východě po americko-izraelské vojenské akci proti Íránu a uzavření vzdušného prostoru nad řadou zemí v oblasti, projedná ráno od 7 hodin...

2. března 2026  5:05

Proč je hladina cukru v krvi zásadní pro úspěšné hubnutí?

Ve spolupráci
Hubnutí pomáhá podpořit BrainMarket

V oblasti moderního biohackingu a zdravého životního stylu se stále častěji ukazuje, že počítání kalorií je pouze špičkou ledovce. Pokud se zaměříme na to, proč se nedaří hubnout i při kalorickém...

2. března 2026

Stahuj a uč se! Seriál Přijímačky na střední školy je zpět. Slovní druhy čekají

Premium
Seriál na iDNES Premium startuje, stahujte testy z češtiny i matiky, sestavené...

Rok s rokem se sešel a opět se blíží důležitá zkouška školáků. Ve spolupráci s odborníky přinese iDNES Premium 24 testů s praktickými úlohami z češtiny i matematiky, které jsou sestaveny podle...

2. března 2026

Kauza Motol: jak drahá vila zakotvila u tchyně. Zmizela tak z dosahu policie

Premium
Magnáti z Motola. Miloslav Ludvík (vlevo) a Pavel Budinský.

Od počátku vyšetřování obří korupce v největší české nemocnici v Motole kriminalisté kroužili kolem honosné vily za desítky milionů korun, ve které bydlel exnáměstek Pavel Budinský. V objektu v...

2. března 2026

Startuje seriál k přijímačkám. Praktické rady i zkušební testy ve 24 dílech

Seriál Přijímačky na střední školy iDNES Premium vychází každý den a nabízí...

Do přijímaček na střední školy zbývá něco málo přes měsíc. Závěrečný finiš je tu. S přípravou na poslední chvíli vám pomůže také 24dílný seriál Přijímačky na střední školy, který právě startuje na...

2. března 2026

Sirény, a do krytu! I trosky sestřelených raket zabíjejí, prcháme každé dvě hodiny

Premium
Záchranáři a vojenský personál prohlížejí místo zásahu den po íránském...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Co chvíli sirény a útěk do krytu. V době, kdy píšu tyto řádky, jsem zase v krytu. Poté, co k nám poosmé dolehl zvuk silné exploze, nastaly minuty ticha. Ovšem místo zprávy, že já i sousedé můžeme...

2. března 2026

USA potopily Íránu 9 lodí. Trump je ochoten jednat s vůdci, kteří přežili

Snímek poskytnutý Centrálním velitelstvím USA zachycuje torpédoborec třídy...

Americké velitelství uvedlo, že v rámci operace v Íránu byli zabiti tři příslušníci amerických ozbrojených sil. Podle prezidenta Donalda Trumpa údery obou zemí zabily také 48 vysoce postavených...

1. března 2026  16:10,  aktualizováno  22:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  22:50

Francie, Británie a Německo zvažují úder na Írán. Chtějí rakety a drony ničit u zdroje

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Francie, Velká Británie a Německo by mohly udeřit na Írán. Ve společném prohlášení tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by...

1. března 2026  21:38,  aktualizováno  22:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.