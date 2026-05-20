Král Karel je mrtev, ohlásila britská stanice. A nechala část Anglie v šoku

  21:28
Jinak než trapasem se nedá nazvat chyba, které se v úterý dopustila britská stanice Radio Caroline. Falešné oznámení ohledně úmrtí krále Karla III. vyvolalo v zemi okamžitě pozdvižení a rádio pak na několik minut přerušilo své vysílání. O den později se za omyl stanice omluvila na svých sociálních sítích.
Oznámení o smrti panovníka se do vysílání dostalo kvůli počítačové chybě. Mylnou zprávu společně s hymnou God Save The King si tak mohli vyslechnout obyvatelé celé jižní a střední Anglie, kde stanice vysílá. Technická závada totiž spustila postup, jenž mají všechny televizní i rozhlasové stanice předem připravený pro případ, kdy taková bezprostřední událost, jakou je úmrtí panovníka či jinak významné osoby, opravdu nastane.

Při královské koňské přehlídce spadl jezdec a zemřel. Král Karel je v šoku

„Omlouváme se Jeho Veličenstvu i našim posluchačům za jakékoli způsobené znepokojení,“ cituje omluvu manažera rádia Petera Moora server Euronews. „Radio Caroline s potěšením vysílalo vánoční poselství Jejího Veličenstva královny a nyní i krále a doufáme, že tomu tak bude ještě mnoho let,“ dodal s odkazem na tradiční vánoční projev panovníků k národu Moore.

Co je Radio Caroline

„Pirátská“ stanice založená v roce 1964 s cílem narušit vysílací monopol BBC. Dříve vysílala z lodí kotvících u anglického pobřeží a obcházela pravidla nastavená BBC, aby mohla hrát nepřetržitě například moderní rock a pop, což tehdejší legislativa neschvalovala.

Podle deníku The Independent se po odvysílání mylné informace rádio na 15 minut odmlčelo. V té době se však již zpráva začala šířit mezi lidmi.

„Slyšel jsem to při práci v naší garáži a začal jsem křičet na manželku, že je Charlie mrtvý,“ popisuje svůj šok jeden z posluchačů. „Po dlouhém pročítání zpravodajských webů jsme dospěli k závěru, že bych měl na nějakou dobu omezit alkohol,“ dodává. I další z mužů vypovídá, že zprávu ihned běžel vypovědět jak své ženě, tak i sousedům.

Král Karel III., který ještě nedávno bojoval s rakovinou, je však stále živ a zdráv. A pokračuje v návštěvě Severního Irska, kde se společně s královnou Kamilou díval na vystoupení tamní folkové skupiny.

Mnohé by ji dnes trápilo. Karel III. ve videu ocenil „milovanou maminku“ Alžbětu

Falešné oznámení o smrti krále Karla III. se navíc na veřejnost nedostalo poprvé. Například v roce 2024 poplašnou zprávu šířily ruské zpravodajské weby.

Král Karel je mrtev, ohlásila britská stanice. A nechala část Anglie v šoku

Král Karel II. chce posílit vztahy s Evropskou unií

