Nepřekvapivě se postavila k události levicová média. Veřejnoprávní BBC si dala velkou rešeršní práci, aby čtenáře ujistila, že i lidé s migračním původem byli obětí podobných přehmatů. Levicový list Guardian se zaměřil na následné protesty a teatrálně informoval, že „krajní pravice prosazuje rasistickou agendu“. O podstatě vraždy nic.
Už dlouho byli drezurováni na nejrůznějších školeních a zavaleni pokyny, že se musí především vyhnout rasismu. Není nelogické, že raději přitakali indickému útočníkovi než mladému pobodanému studentovi.