„Na rozhraní francouzských a britských vod začalo hořet malé plavidlo, lidé na palubě proto museli skočit do vody,“ uvedla prefektura v prohlášení s tím, že nehoda se stala v úterý ráno.
Podle francouzské námořní prefektury pro Severní moře plavidlo vyplulo z Francie v pondělí. Už v noci část lidí na lodi potřebovala pomoc, zatímco ostatní migranti chtěli pokračovat do Británie. S úplnou evakuací souhlasili až pod tlakem „situace extrémní naléhavosti“. Migranty převzala tři plavidla.
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Právě z oblasti Pas-de-Calais často vyplouvají lidé, kteří se snaží z Francie dostat na britské ostrovy. Do Británie připlulo letos přes Lamanšský průliv na 14 000 lidí, nejméně 15 jich při cestě zemřelo.