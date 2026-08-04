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Velká záchrana v Lamanšském průlivu. Z hořící lodě prchalo 157 migrantů

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  14:26
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Lodě Velké Británie a Francie zasahovaly v Lamanšském průlivu, kde v úterý ráno začalo hořet malé plavidlo se 157 migranty na palubě. S odkazem na úřady v v Pas-de-Calais o tom informovala agentura AFP. O případných obětech zatím žádné informace zveřejněné nejsou.

„Na rozhraní francouzských a britských vod začalo hořet malé plavidlo, lidé na palubě proto museli skočit do vody,“ uvedla prefektura v prohlášení s tím, že nehoda se stala v úterý ráno.

Podle francouzské námořní prefektury pro Severní moře plavidlo vyplulo z Francie v pondělí. Už v noci část lidí na lodi potřebovala pomoc, zatímco ostatní migranti chtěli pokračovat do Británie. S úplnou evakuací souhlasili až pod tlakem „situace extrémní naléhavosti“. Migranty převzala tři plavidla.

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Právě z oblasti Pas-de-Calais často vyplouvají lidé, kteří se snaží z Francie dostat na britské ostrovy. Do Británie připlulo letos přes Lamanšský průliv na 14 000 lidí, nejméně 15 jich při cestě zemřelo.

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