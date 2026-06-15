Britská vláda zakázala skupinu Palestine Action oprávněně, rozhodl soud

Hnutí Palestine Action loni podnikalo protestní akce proti některým britským zbrojním společnostem, které jsou podle něj napojené na izraelskou armádu.
Vláda přistoupila k jeho zákazu a zařazení na seznam teroristických organizací poté, co aktivisté vnikli na základnu britského Královského letectva (RAF) v Brize Norton ve střední Anglii a pomocí červené barvy a páčidel poškodili dvě letadla.
Hnutí se proti zákazu odvolalo a vrchní soud v Londýně mu v únoru dal za pravdu.
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Odvolací soud však v pondělí rozhodl, že soud nižší instance ve svém hodnocení pochybil. Podle soudkyně Sue Carrové nelze Palestine Action definovat jako nenásilnou organizaci.
„Jde o tajnou organizaci operující za pomoci tajných buněk s cílem předejít odhalení a stíhání těch, kteří používají násilí k ničení majetku,“ uvedla Carrová.
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Rozsudek nic nemění na zákazu, který byl podle únorového rozhodnutí stále platný až do ukončení odvolacího soudu. Po zařazení Palestine Action na seznam teroristických skupin po boku Al-Káidy či Islámského státu je podpora či členství v organizaci trestný čin, za který může soud udělit až 14 let vězení.
Skupina tvrdí, že britská vláda je spoluviníkem izraelských válečných zločinů v Pásmu Gazy a cílem jejích útoků podle ní bylo narušit to, co označuje za britskou podporu izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy a širší vojenské aktivity Západu na Blízkém východě. Izrael odmítá, že by v Pásmu Gazy spáchal válečné zločiny.