Itálii princezna navštíví pracovně se svou nadací The Royal Foundation Centre for Early Childhood, jejíž posláním je zvyšovat povědomí o důležitosti raného dětství a podporovat rodiny s malými dětmi. Podle deníku Sky New její poradci uvedli, že Kate návrat k zahraničnímu cestování velmi těší. Rovněž zdůraznili význam, který má cesta pro globální rozšíření aktivit zmíněné dobročinné organizace.
Aktivity princezny, jež je aktuálně společně se svým manželem princem Williamem nejoblíbenější členkou královské rodiny, oceňují i mnozí akademici. „Raný vývoj dítěte probíhá tiše a v soukromí, nepřitahuje velkou pozornost a pečující osoby jsou velmi nedoceněné,“ říká profesor Robert Waldinger z Harvardské Univerzity pro deník People. „To, že Kate propůjčuje svůj hlas, je zásadní,“ míní Waldinger.
V rámci sólové dvoudenní návštěvy princezna zavítá do města Reggio Emilia a poněkud překvapivě se tak vyhne hlavním italským centrům. Ani ne 200 tisícové město v regionu Emilia-Romagna na severu země navštíví Kate 13. a 14. května. Samotná oblast Emilia-Romagna je známá hlavně jako srdce italského motoristického sportu. Pro návštěvu zahraničního státníka na území Itálie nejde o příliš tradiční místo.
K pracovní cestě se vyjádřil i mluvčí Kensingtonského paláce „Princezna se velmi těší na návštěvu Itálie a na to, že na vlastní oči uvidí, jak Reggio Emilia vytváří prostředí, kde se příroda a láskyplné mezilidské vztahy spojují, aby podporovaly rozvoj dětí,“ cituje jeho slova deník The Independent.
Právě Itálie má navíc pro Kate srdeční význam, jak informuje i americký web Parade. Princezna zde totiž po maturitě v roce 2000 strávila celý rok, který zasvětila studiu italštiny a dějin umění na Britském institutu ve Florencii. Do Itálie se tak v rámci své současné cesty vrací po 26 letech, i když nyní zamíří o něco severněji.
Pro budoucí královnu je návštěva důležitým milníkem i proto, že se jedná o její první delší zahraniční cestu za téměř tři a půl roku. Jednu z posledních cest absolvovala Kate v prosinci roku 2022, když se svým manželem princem Williamem odcestovala do amerického Bostonu. V roce 2023 se pak uskutečnily poslední dvě neoficiální cesty do Francie a Jordánska.
Do zahraničí vyjede poprvé od diagnostikované rakoviny, kterou se jí podařilo porazit. V březnu 2024 poprvé Kate oznámila, že trpí blíže nespecifikovanou formou rakoviny a podstupuje léčbu chemoterapií. Minulý rok v lednu pak veřejnost potěšila zprávou, že je v remisi.
Zatím není jasné, zda se k zahraničním cestám princezna z Walesu vrátí naplno. Podle deníku Sky News je však možné, že by se mohla připojit k princi Williamovi, který plánuje v červenci odjet za Atlantik na fotbalové mistrovství světa.
20. března 2026