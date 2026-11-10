Britské bezpečnostní složky zatkly v úterý jednačtyřicetiletého muže poblíž města Gloucester. Učinily tak na základě zákona o národní bezpečnosti.
Prohlášení podle stanice Sky News zmiňuje paragrafy týkající se získávání nebo vyzrazování chráněných informací a napomáhání cizí zpravodajské službě. Podrobnosti k případu zatím nejsou k dispozici.
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„Toto důležité zatčení se týká obvinění ze špionáže, což je pro Spojené státy a naše spojence nanejvýš znepokojivé,“ uvedl šéf FBI Patel. Dodal, že americký Federální úřad pro vyšetřování netoleruje nikoho, kdo poruší přísahu Spojeným státům a jeho činy ohrozí bezpečnost USA a jejich partnerů.
Zároveň poděkoval britské protiteroristické policii, kontrarozvědce MI5 a dalším bezpečnostním službám Británie i USA.
„Toto významné zatčení a vyšetřování je výsledkem úzké spolupráce mezi britskými a americkými úřady. Obvinění jsou závažná a naše vyšetřování stále pokračuje,“ prohlásila Vicki Evansová z britské protiteroristické policie.