Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Autor: ,
  11:14aktualizováno  11:36
Britská policie zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, podle obvinění poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. Mountbatten-Windsor vždy v případu s Epsteinem odmítal veškerá obvinění.
Andrew Mountbatten-Windsor.(16. září 2025)

Andrew Mountbatten-Windsor.(16. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Bývalý princ Andrew klečí nad neznámou ženou, ukazují nově zveřejněné fotky...
Princ Andrew a král Karel III. na zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine...
Virginia Giuffreová v nemocnici a jako teenagerka s princem Andrewem.
Princ Andrew (Balmoral, 10. září 2022)
64 fotografií

Ještě před informací o zadržení napsal list The Daily Telegraph, že k domu Mountbattena-Windsora v Sandringham přijelo šest neoznačených policejních aut s policisty v civilu. Deník k tomu poznamenal, že se tak stalo v den, kdy bývalý princ a druhý syn zesnulé královny Alžběty II. slaví 66. narozeniny.

Policie uvedla, že o identitě zadrženého muže nebude zveřejňovat žádné podrobnosti. Sdělila jen, že je to šedesátník.

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Policie už dříve oznámila, že vyhodnocuje tvrzení, že Mountbatten-Windsor Epsteinovi posílal zprávy obsahující důvěrné informace. Agentura AP tehdy napsala, že vyšetřování souvisí s mediálními zprávami týkajícími se e-mailů, z nichž vyplývalo, že někdejší britský princ v roce 2010 posílal Epsteinovi zprávy ze své cesty po jihovýchodní Asii. Tou dobou působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. V Epsteinově e-mailové schránce skončila také analýza investičních možností v Afghánistánu.

Epsteinova kauza na britskou královskou rodinu tvrdě dolehla. Král před týdnem uvedl, že je hluboce znepokojen kvůli nejnovějším informacím v Epsteinově případu, které mají spojitost s Mountbattenem-Windsorem. Podobné znepokojení vyjádřili i princ William a princezna Catherine.

Andrew na čtyřech nad ženou, exministr ve slipech. Co odhalují nové Epsteinovy spisy

Kauza v Británii rezonuje nejen kvůli napojení Mountbattena-Windsora, ale také proto, že v případu Epstein figuruje další prominentní osoba – bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson. Britský premiér Keir Starmer odvolal Mandelsona z postu velvyslance kvůli jeho vazbám na Epsteina už loni v září. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson navíc nucen opustit také vládnoucí Labouristickou stranu a Sněmovnu lordů.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Skřípění brzd na německé dráze. DB Cargo ruší polovinu míst, propustí tisíce lidí

Seřaďovací nádraží DB Cargo v Hagenu je ústředním zařízením pro sestavování...

Německý železniční nákladní dopravce DB Cargo plánuje zrušit skoro polovinu pracovních míst v zemi. O práci by tak přišlo zhruba 6200 lidí téměř ve všech odděleních společnosti. Agentuře DPA to řekl...

19. února 2026  11:21

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Aktualizujeme
Bývalý princ Andrew klečí nad neznámou ženou, ukazují nově zveřejněné fotky...

Britská policie zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa...

19. února 2026  11:14

Meteorologové vydali výstrahu na sníh. Na jihu Čech a Moravy napadne 12 centimetrů

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Na jihu Čech a části jižní Moravy bude večer a v noci na pátek vydatně sněžit, napadnout tam může až 12 centimetrů. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve výstraze varoval před komplikacemi v...

19. února 2026  6:25,  aktualizováno  11:09

Kim usedl za volant raketometu. Jsou úžasné, chválil si nové zbraně vybavené AI

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na slavnostním předání raketometů ráže 600 mm...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na slavnostním ceremoniálu představil nasazení 50 nových odpalovacích zařízení pro jaderné střely krátkého doletu. Sám si v hlavním městě Pchjongjangu vyzkoušel...

19. února 2026  10:52

Nejhorší humanitární krize světa. Vraždění v Súdánu nese znaky genocidy, uvedla OSN

Vysídlené súdánské rodiny našly útočiště v nově zřízeném táboře Al-Afadh poté,...

Hromadné vraždění etnických skupin súdánského města Fášir, které po dobu jednoho a půl roku obléhaly polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), nese znaky genocidy. Zveřejnila to ve čtvrtek ve...

19. února 2026  10:48

Jihokorejský exprezident dostal doživotí. Vyhlášení stanného práva bylo vzpourou

Lidé sledují zpravodajství o rozsudku v případu vzpoury bývalého prezidenta Jun...

Jihokorejský okresní soud uložil exprezidentovi Jun Sok-jolovi za krátké vyhlášení stanného práva v prosinci 2024 doživotní trest. Podle obžaloby se dopustil vzpoury. Zvláštní prokuratura pro něj...

19. února 2026  8:24,  aktualizováno  10:45

Jsme taková „svatá trojice“, řekl Červený k tomu, jak povede životní prostředí

Kandidát na mnistra životního prostředí Igor Červený dorazil na Hrad za...

Prezident Petr Pavel přijal kandidáta Motoristů sobě na ministra životního prostředí Igora Červeného. „Respekt mám z jakéhokoli úkolu, který je přede mnou. Člověk musí přicházet k úkolům vždy s...

19. února 2026  5:55,  aktualizováno  10:45

Požár v Bohnicích zřejmě založil pacient, který při něm zemřel. Předcházel mu konflikt

Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden...

Středeční požár v areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích byl založen úmyslně. S největší pravděpodobností ho má podle vyšetřovatelů na svědomí muž, který na místě zemřel. Byl to pacient...

19. února 2026  10:25,  aktualizováno  10:39

VIDEO: Nečekaný zvrat oslav na Tchaj-wanu, duchovní pozvracel prezidenta

Chrámový úředník během oslav pozvracel tchajwanského prezidenta

Oslavy lunárního nového roku na Tchaj-wanu nabraly nečekaný spád, když se během slavnostního vystoupení udělalo špatně jednomu z chrámových představitelů, který pozvracel prezidenta Laj Čching-tea....

19. února 2026  10:33

Metnar jmenoval členkou Rady vlády pro veřejnou správu senátorku Zwyrtek Hamplovou

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová na diskusním večeru Za názor do basy? Jak se...

Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO jmenoval členkou Rady vlády pro veřejnou správu senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou. Redakci iDNES.cz to potvrdila sama senátorka. Podle svých slov se chce v...

19. února 2026  10:20

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Spory v úřadě i s předchůdci. Křečkovi po šesti letech končí mandát ombudsmana

Ombudsman Stanislav Křeček

Od roku 2013 nejprve působil Stanislav Křeček šest let jako zástupce veřejného ochránce práv, stejně dlouhé období pak strávil coby nejvyšší představitel této instituce sídlící v Brně. Už samotné...

19. února 2026  10:05

Držte jazyk za zuby. Belgický ministr obrany zkritizoval Merze kvůli atomovkám

Belgický ministr obrany Theo Francken (13. února 2026)

Belgický ministr obrany Theo Francken zkritizoval německého kanceláře Friedricha Merze a další evropské lídry, že příliš mluví o jaderném odstrašování, a vyzval je, ať „drží jazyk za zuby“. Na...

19. února 2026  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.