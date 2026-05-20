Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Britská policie otevřela kvůli Epsteinovi případy zneužití sahající až do 80. let

Autor: ,
  9:41
Britská policie v úterý oznámila, že na základě dokumentů týkajících se amerického delikventa Jeffreyho Epsteina zahájila vyšetřování dvou přes dvacet let starých podezření ze zneužívání dětí. Dokumenty ze spisů o zesnulém sexuálním predátorovi zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti na začátku letošního roku.
Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...

Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti. | foto: AP

Výstava v pamětní místnosti Donalda Trumpa a Jefferyho Epsteina na Manhattanu v...
Policejní prohlídka sídla prince Andrewa (20. února 2026)
Bratr britského krále Andrew Mountbatten-Windsor opouští policejní stanici v...
Výstava v pamětní místnosti Donalda Trumpa a Jefferyho Epsteina na Manhattanu v...
55 fotografií

První případ spadá do období od poloviny devadesátých let do roku 2000 a odehrál se v hrabstvích Surrey a Berkshire jihozápadně od Londýna. Druhé podezření se týká oblasti západního Surrey a váže se ke druhé polovině osmdesátých let.

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

„Všechna oznámení o sexuálních deliktech bereme vážně a budeme sledovat všechny relevantní stopy, abychom informace ověřili nebo získali potvrzující důkazy,“ uvedla policie ve svém prohlášení. Úřady dodaly, že v souvislosti s oběma případy nebyl zatím nikdo zatčen.

Policie v Surrey patří mezi několik britských policejních sborů, které na základě dokumentů spojených s Epsteinem v současnosti spolupracují při vyšetřování potenciálních trestných činů.

Tři miliony stránek. V New Yorku otevřeli čítárnu s dokumenty o kauze Epstein

Národní rada policejních náčelníků (NPCC), která sdružuje vedoucí představitele britské policie, již v únoru oznámila, že zřídila celostátní koordinační skupinu. Ta má za úkol podporovat útvary, které prověřují informace z více než tří milionů stran dokumentů zveřejněných na začátku tohoto roku.

Epsteinův skandál v posledních měsících otřásl celou Británií, včetně královské rodiny a vysokých politiků. Mezi nejznámější britská jména spojená s Epsteinovou kauzou patří bývalý velvyslanec v USA Peter Mandelson a bratr krále Karla III. Andrew Mountbatten-Windsor. Loni Karel III. svému bratrovi kvůli vazbám na sexuálního delikventa odebral titul prince a další privilegia.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Litva vyhlásila poplach po narušení vzdušného prostoru, lidé se mají ukrýt

Portugalské stíhačky F-16 v litevském vzdušném prostoru (23. května 2023)

Litevská armáda dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahuje letecká mise...

20. května 2026  9:55,  aktualizováno  10:04

Metál pro Zemana? Sněmovna by ho mohla navrhnout Pavlovi na vyznamenání

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by Sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba...

20. května 2026  10:02

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová o tom, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra...

Evropské země začaly jednat s Íránem o zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Podle Ireny Kalhousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií FSV UK jde o důkaz, jak hluboce je Evropa...

20. května 2026

Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy...

20. května 2026

Noční řádění opilého muže na drogách. V ulicích ničil auta, motorku i dveře domu

Muž za sebou zanechal doslova spoušť. Rozbitá okna několika zaparkovaných...

Rozbitá okna několika vozidel, převrácený motocykl, poškozené dveře domu i další škody. Takovou spoušť za sebou zanechal v ulicích Strakonic sedmadvacetiletý muž, jehož řádění skončilo i díky...

20. května 2026  9:57

Šéf DPP u soudu. Dřív jednal, než myslel, řekl o manažeru z kauzy Dozimetr

Ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek (21. března 2025)

Také ve středu u obvodního soudu pro Prahu 9 pokračuje líčení v kauze Dozimetr, svědčí současný generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Ladislav Urbánek. V roce 2018, kam sahá...

20. května 2026,  aktualizováno  9:52

Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi. Je patnáct zraněných, řekli hasiči

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s dětmi. Informaci potvrdili hasiči i zdravotničtí záchranáři. Podle informací hasičů je na místě patnáct zraněných. Záchranáři toto číslo...

20. května 2026  9:37,  aktualizováno  9:46

Britská policie otevřela kvůli Epsteinovi případy zneužití sahající až do 80. let

Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...

Britská policie v úterý oznámila, že na základě dokumentů týkajících se amerického delikventa Jeffreyho Epsteina zahájila vyšetřování dvou přes dvacet let starých podezření ze zneužívání dětí....

20. května 2026  9:41

Zažijte architekturu jinak. Začal festival Open House, nahlédnete i do pivovaru

Hasičský dům na pražských Vinohradech

V Praze odstartoval každoroční festival otevřených budov Open House. Lidé zdarma mohou nahlédnout do desítek jindy běžně nepřístupných prostorů. Festival nabízí i týdenní doprovodný program.

20. května 2026  9:35

Berlínská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, doprovázel ho konvoj

Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité...

Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Na izolační...

20. května 2026  9:24

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce...

20. května 2026  8:59,  aktualizováno  9:19

Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil

ilustrační snímek

Po brutálním útoku na benzince na Trutnovsku v noci na pondělí málem přišel o život osmatřicetiletý muž. Byl opilý a napadl jej jiný opilý muž. Podle policie ho zbil pěstmi do hlavy, po hodině ho...

20. května 2026  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.