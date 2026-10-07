Zaplať a dokážeme, že jsi gay. Britský gang pomáhal chránit migranty před deportací

Dva muži zadržení v úterý v Londýně čelí podezření z podvodů a porušení imigračních zákonů, třetí byl zadržen kvůli nelegálnímu pobytu v Británii. Policie také zabavila tisíce liber v hotovosti, šperky a mobilní telefony.
Zločinecká skupina podle vyšetřovatelů nabízela migrantům z Bangladéše falešné dokumenty či manipulativní fotografie, které měly přesvědčit imigrační úředníky o homosexuální orientaci žadatelů. Zločinci za to požadovali od 1000 do 4500 liber (29 000 až 130 000 korun), píše BBC.
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K zadržením vedly podle policistů informace, které spojovaly žadatele o azyl s bangladéšskou LGBT organizací Apanjon sídlící v Londýně. Imigrační úředníci si před několika měsíci začali všímat opakujících se postupů v žádostech migrantů a informovali o nich vyšetřovatele.
„Mohly to být podpůrné dopisy od Apanjonu, mohly to být zmanipulované fotografie sugerující, že jde o gaye, mohly to být dopisy od lidí tvrdících, že mají přátelský či sexuální vztah s těmito osobami stejného pohlaví,“ vylíčil podobu falešných dokumentů vedoucí kriminálního vyšetřování na ministerstvu vnitra Chris Foster.
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BBC již na fenomén upozornila v dubnu, kdy její investigativní reportér dostal od jisté ženy nabídku, že mu opatří „obsáhlý balík“ důkazů o jeho homosexualitě včetně fotografií z gay barů.
Tehdy stanice uvedla, že zločinci zakládají poradenské firmy a předstírají, že jsou právníci, a za vysoké poplatky nabízejí své služby přistěhovalcům, kterým končí povolení k pobytu a potřebují získat azyl.