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Zaplať a dokážeme, že jsi gay. Britský gang pomáhal chránit migranty před deportací

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Britská policie zadržela tři členy skupiny, která vydělávala na migrantech tím, že jim za tisíce liber pomáhala přesvědčit úřady o jejich homosexualitě. Desítky přistěhovalců díky tomu mohly tvrdit, že by při návratu do vlasti čelily perzekuci za menšinovou sexuální orientaci. Britské ministerstvo vnitra kvůli případu přezkoumává stovku žádostí o azyl.

Dva muži zadržení v úterý v Londýně čelí podezření z podvodů a porušení imigračních zákonů, třetí byl zadržen kvůli nelegálnímu pobytu v Británii. Policie také zabavila tisíce liber v hotovosti, šperky a mobilní telefony.

Zločinecká skupina podle vyšetřovatelů nabízela migrantům z Bangladéše falešné dokumenty či manipulativní fotografie, které měly přesvědčit imigrační úředníky o homosexuální orientaci žadatelů. Zločinci za to požadovali od 1000 do 4500 liber (29 000 až 130 000 korun), píše BBC.

Předstírejte homosexualitu, radí migrantům právníci. Zvýší tím šanci na azyl

K zadržením vedly podle policistů informace, které spojovaly žadatele o azyl s bangladéšskou LGBT organizací Apanjon sídlící v Londýně. Imigrační úředníci si před několika měsíci začali všímat opakujících se postupů v žádostech migrantů a informovali o nich vyšetřovatele.

„Mohly to být podpůrné dopisy od Apanjonu, mohly to být zmanipulované fotografie sugerující, že jde o gaye, mohly to být dopisy od lidí tvrdících, že mají přátelský či sexuální vztah s těmito osobami stejného pohlaví,“ vylíčil podobu falešných dokumentů vedoucí kriminálního vyšetřování na ministerstvu vnitra Chris Foster.

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BBC již na fenomén upozornila v dubnu, kdy její investigativní reportér dostal od jisté ženy nabídku, že mu opatří „obsáhlý balík“ důkazů o jeho homosexualitě včetně fotografií z gay barů.

Tehdy stanice uvedla, že zločinci zakládají poradenské firmy a předstírají, že jsou právníci, a za vysoké poplatky nabízejí své služby přistěhovalcům, kterým končí povolení k pobytu a potřebují získat azyl.

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