„Snažíme se identifikovat podezřelé a substanci, o níž jsme přesvědčeni, že byla rozptýlena do davu jako součást těchto incidentů,“ citoval list The Guardian asistenta šéfa policie manchesterského regionu Toma Hardinga. Malá organizovaná skupina podle něho za použití neznámého plynu okrádala návštěvníky koncertu. Policie zatím nikoho nezatkla a pátrá po podezřelých za pomoci záznamů z bezpečnostních kamer a videí z telefonů návštěvníků.
„Podobné incidenty se odehrály na dvou koncertech Dona Tolivera v Evropě, které jsou také podstatné pro naše vyšetřování. Jsme v kontaktu s policisty zapojenými do těchto vyšetřování,“ dodal Harding.
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Nadžánrové hudební scenérie. Do Prahy přijede koncertovat raper Don Toliver
Na raperův koncert na severozápadě Anglie přišlo na 12 000 lidí. Záchranné složky byly přivolány poté, co se „objevily zprávy o lidech v davu, kteří pociťovali účinky neznámé látky“, uvedla manchesterská policie. Záběry zveřejněné na sociálních sítích ukazují přijíždějící sanitky a návštěvníky koncertu, někteří při odchodu z arény kašlali. Celkem 89 lidí museli zdravotníci ošetřit přímo na místě, jeden člověk byl převezen do nemocnice, uvedl web stanice BBC.
Don Toliver, jehož úřední jméno je Caleb Zackery Toliver, v Manchesteru vystoupil během svého turné Nitrous, které zahrnovalo i koncerty v Paříži, Berlíně či Miláně, nebo 30. října v Praze. Dva koncerty plánované na tento týden do Londýna bezprostředně po manchesterském vystoupení Toliver odložil.
Dvaatřicetiletý hudebník letos získal pět nominací na hudební ceny Grammy, mimo jiné v kategorii nejlepší nový umělec. V minulosti spolupracoval s rapperem Travisem Scottem či popovým zpěvákem Justinem Bieberem.