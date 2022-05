Brexit zatopil Britům ve Španělsku. Přestaly jim platit řidičské průkazy

Pokud by Britové ve Španělsku chtěli řídit, museli by složit zkoušky ve Španělsku. V autoškolách se ale čeká i několik měsíců. Turistů, kteří přijeli jen na krátkou dobu, se naopak zákaz netýká.

Britské ministerstvo zahraničí ve snaze upokojit své spoluobčany uvedlo, že vyvíjí tlak na španělské úřady, aby urychlilo vyjednávání.

„Naléhavě žádáme španělskou vládu, aby předložila prozatímní opatření. Jsme i nadále odhodláni dosáhnout dohody, Spojené království již uzavřelo podobná ujednání s 24 dalšími zeměmi EU,“ uvedl mluvčí ministerstva podle agentury Bloomberg

„Mohlo by to trvat týden nebo by to mohlo být i delší. Mělo by to být jen dočasné, ale bohužel nevím, jak moc dočasné,“ řekl diplomatický zdroj britskému deníku Daily Mail.