Britové zadrželi Íránce kvůli přípravě teroristického útoku u základny Fairford

Sedmadvacetiletý muž byl zadržen ve Westminsteru v centru britské metropole. Policisté v souvislosti s útokem vyslechli také o rok mladšího Brita a provedli dvě domovní prohlídky. Protiteroristická policie pracuje s řadou možných hypotéz včetně „zapojení cizího státu“, citovala stanice BBC koordinátorku policejního útvaru Vicki Evansovou.
U západoanglické základny RAF Fairford, odkud vzlétaly americké bombardéry k zásahům proti Teheránu, byly v neděli spatřeny tři podezřelé dodávky, které prohledali armádní pyrotechnici. Policie zadržela pět mužů ve věku 23 až 25 let kvůli podezření z trestných činů souvisejících s výbušninami a z přípravy teroristického útoku. Všech pět britských občanů později policisté propustili na kauci a vyšetřují je na svobodě.
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Výbušniny jsme u základny Fairford nenašli, uvedli policisté. Zatčené propustili
Britští vyšetřovatelé prověřovali možnou spojitost s Íránem, která je podle zdrojů médií nejpravděpodobnější, ale také s Ruskem či nestátními radikálními skupinami. Základna RAF Fairford se v minulosti rovněž stala terčem protestů protiválečných aktivistů.
Zatýkání se odehrálo v době zvýšeného napětí; britské zpravodajské služby uvádějí, že Rusko i Írán využívají k páchání trestných činů na britském území prostředníky.
Britský premiér Andy Burnham ve středu uvedl, že Londýn je přesvědčen o íránské účasti na útoku, Teherán ji opakovaně vyloučil.
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28. září 2026