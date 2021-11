V Londýně se koná mše za ubodaného poslance Amesse, zazní poselství od papeže

Se zavražděným konzervativním poslancem se už v pondělí přišly rozloučit stovky lidí. Pohřbu v kostele se však účastnila výhradně rodina a blízcí přátelé. Rakev zakrytou britskou vlajkou poté kočár tažený čtyřmi černými koňmi provezl městem, které patřilo do Amessova volebního obvodu. Politik ho zastupoval přes dvacet let.



„Silný a odvážný – to je vhodný způsob, jak popsat Davida. Byl to vlastenec a zastánce míru, proto žádáme lidi, aby zapomněli na své rozdíly a projevili laskavost a lásku všem, protože to je jediná cesta kupředu,“ zaznělo na pohřbu.

Rodina ve společném prohlášení na Amesse vzpomínala jako na „úžasného a inspirujícího muže“, který toho chtěl ještě mnoho vykonat. Po odjezdu z kostela se procesí zastavilo před společenským centrem v Southendu.

Uniformovaní policisté při příjezdu vozu sklonili hlavy a stovky přihlížejících začaly tleskat. Na Amessovu počest získal Southend status města, o což zavražděný poslanec dlouhá léta usiloval.

Amesse v polovině října ubodal stoupenec Islámského státu Ali Harbi Ali. Počkal si na něj v metodistickém kostele v Leigh-on-Sea v hrabství Essex, kde měl poslanec pravidelné setkání s voliči okrsku Southend West.

Devětašedesátiletý politik patřil k sociálním konzervativcům. Stavěl se proti potratům, bojoval za práva zvířat a patřil k hlasitým zastáncům odchodu Británie z Evropské unie. Po vraždě na něj jeho kolegové z parlamentu vzpomínali především jako na vlídného a laskavého muže.