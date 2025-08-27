Radní schválili čtvrť ve tvaru penisu. Jak se to bude jmenovat, děsí se obyvatelé

„Nemůžu uvěřit, že se na ten návrh nikdo nepodíval a nezasmál se, protože jsme si toho všichni všimli okamžitě,“ řekl jeden z obyvatel portálu BBC. Další doplnil, že tvar je stejně absurdní, jako samotné plány. A dodal, že tvar by neměl odvádět pozornost od chybějící infrastruktury, jako jsou školy, ordinace lékařů nebo zubaře.
Developer Homes England návrh podal v lednu a nyní byl jednomyslně schválen. „Projekt vzbudil značnou pozornost díky své podobě a bude velmi zajímavé sledovat, jaké názvy ulic se objeví. Existují skutečně šmrncovní návrhy,“ reagoval radní Nigel Dugmore. Dodal ale, že pozemek byl vždy určen k rozvoji. „Bylo nemožné to odmítnout,“ vysvětlil.
Mnoho místních lidí to ale nepovažuje za zábavné. Kromě tvaru celého projektu kritizují i skutečnost, že stávající infrastruktura pro nové nemovitosti nebude dostačovat, dalším vadí, že zmizí velká část zeleně, která jejich současné domovy obklopovala, doplňuje The Mirror.
Zástupce developerské firmy tvrdí, že s obyvateli i provozovateli firem v okolí uskutečnili rozsáhlé konzultace. Firma uvádí, že do zajištění odpovídajícího vybavení budou investovány více než 2 miliony liber.
„Samotný pozemek je již mnoho let určen k výstavbě a já nevidím žádný důvod, proč tuto myšlenku, jakoukoli výstavbu na něm, odmítnout,“ řekl radní Peter Scott. „Ale když mluvíme o výhradách, developer bude muset v této oblasti získat si srdce a mysl některých, a v tuto chvíli se zdá, že se mu to moc nedaří,“ uzavřel radní.
