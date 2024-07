Brit zabil manželku před očima dětí a jejího milence. Ten to sledoval online

Podle vyšetřovatelů manželku napadl v jejich bytě v Londýně. Pak ji nacpal do kufru, který hodil do řeky Lea, jež protéká východním Londýnem a ústí do Temže. Zachytily jej přitom kamery. Kufr po deseti dnech objevil kolemjdoucí.

Čtyřiadvacetiletý Šahin Miah, který se o Begumovou zajímal, u soudu se slzami popsal videohovor, během něhož Rahman vyhrožoval Begumové stejně jako jejímu milenci, že je zabije. „Chtěla utéct a on ji pak chytil pod krkem,“ uvedl s tím, že než video zamrzlo po Rahmanově výpadu, ozvaly se „tři výkřiky“.

Vrah se následně spojil s Miahem v dalším videohovoru. „Podívej, zabil jsem (ji). Připrav se,“ hrozil mu.

Begumová si šéfkuchaře Rahmana vzala v roce 2019 při telefonicky domluveném islámském obřadu. V roce 2020 s ním odcestovala z Bangladéše a narodily se jim dvě děti.

O rok později se prostřednictvím sociální platformy TikToku seznámila s Miahem, s nímž později komunikovala i přes aplikaci WhatsApp. Navázali spolu online vztah, který muž označil za intimní a sexuální.

Podle státní zástupkyně Jocelyn Ledwardové bylo zřejmé, že Begumová je v manželství nešťastná. Vyjádřila údajně „přání obžalovaného opustit, což se nelíbilo ani jemu, ani její rodině“.

Rahman se hájil, že nechtěl ženu zabít. Podle stanice BBC tvrdil, že Begumová po něm požadovala peníze, aby pomohla svému příteli odjet za ní do Anglie. Podle něj vyhrožovala uhozením dítěte, pokud jí nedá 10 tisíc liber. Muž řekl, že se ženou začal bojovat, aby ochránil dítě. Soud ale jeho tvrzení nepřijal.

Muž se přiznal k tomu, že zabránil zákonnému a důstojnému pohřbení jejího těla. Soud jej poslal do vazby. O výši jeho trestu se se rozhodne koncem měsíce.