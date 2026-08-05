Bonehill-Paine byl v roce 2016 odsouzen za rasově motivované obtěžování Luciany Bergerové, tehdejší labouristické poslankyně, přičemž si v té době už odpykával jiný trest odnětí svobody za šíření antisemitistických příspěvků.
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Jeho nominace jako kandidáta do rady hrabství Somerset v jihozápadní Anglii, kde se volby konají příští rok, vyvolala nevoli ze strany Bergerové, dalších politických stran a židovských organizací. Předsedkyně Konzervativní strany Kemi Badenochová však v minulosti kritiku odmítla s tím, že se Bonehill-Paine polepšil a její strana věří v druhé šance.
„Myslel jsem si, že zapojení se do místního zastupitelstva a tvrdá práce pro naši komunitu je dobrý způsob, jak ukázat, jak moc jsem se změnil,“ napsal Bonehill-Paine na síti X. „Nyní si uvědomuji, že boj proti antisemitismu je něco, čemu se musím věnovat více, musím židovské komunitě ukázat, jak moc lituji svých předchozích činů a jak usilovně budu pracovat na boji za zničení antisemitismu a obnovení důvěry,“ dodal.
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Na jeho příspěvek reagovala také lídryně konzervativců Badenochová s tím, že ji jeho stažení kandidatury mrzí. Podle ní je potřeba v boji proti extremismu a antisemitismu využívat pomoci od lidí, kteří v minulosti byli součástí problému, ale změnili se. „Přiživovat se na nich a snažit se je vyštvat z veřejného života může být zábava pro ostatní strany, ale toto je jiná Konzervativní strana,“ napsala.
Antisemitismus se v posledních letech stal v Británii vážným tématem a počet případů antisemitských činů v zemi stoupá. Řada stran musela stáhnout své kandidáty z různých voleb poté, co se dopustili antisemitského chování.
Například kandidát pravicově populistické strany Reform UK do velšského parlamentu odstoupil poté, co ho vyfotili v póze, která připomínala nacistický pozdrav, zatímco Strana zelených před květnovými místními volbami suspendovala několik kandidátů obviněných z antisemitismu.