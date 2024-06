Prokletí úspěšných. Labouristy straší lenost voličů, z triumfu může být mrzení

Červencové volby budou již tradičně soubojem dvou stran. Nic na tom nemění sebechvála Nigela Farage a jeho uskupení Reform UK. To by sice rádo změnilo zavedené pořádky, v současnosti na to však nemá. Naopak lídr labouristů Keir Starmer se může tetelit radostí, zprůměrované průzkumy jeho straně přisuzují 425 křesel ve 650členné dolní parlamentní komoře. Konzervativci Rishiho Sunaka by mohli získat 108 mandátů.

Do rozhodnuté bitvy však vstupuje specifický volební systém. Rozdělení na 650 jednomandátových obvodů, ve kterých vítěz bere vše, je citlivé na každý hlas. I drobné změny v jednotlivých obvodech mají zásadní vliv na rozložení sil v parlamentu, a Starmer si tak až do poslední chvíle nemůže být jistý, že stranu dovede k nejlepšímu výsledku od dob vlády Tonyho Blaira. Nejčernější scénář by byl pro Británii podobným šokem jako výsledky referenda o brexitu v roce 2016.