Nemá to být Corbyn bez vousů. Mezi labouristy začíná boj o nového předsedu

„Labouristé stojí na pokraji občanské války,“ napsal o situaci v poražené straně britský deník The Independent. Tato opoziční strana v předčasných volbách minulý týden prožila nejhorší porážku od roku 1935. Přišla o regiony, které jí náležely i několik generací. V jednom z nich labouristé neprohráli od roku 1950. Ovšem až do čtvrtka.

To vše se stalo pod Corbynovým vedením, což mnozí straníci i komentátoři začali zmiňovat jako hlavní důvod prohry už během sčítání hlasů.

Sám Corbyn na fiasko nejdříve reagoval oznámením, že do příštích voleb už stranu nepovede, ale její vedení si zatím ponechá. Kritiky však přibývalo, a tak v neděli přijal alespoň zčásti svůj díl viny.

„Utrpěli jsme těžkou porážku a jsem za ni odpovědný,“ napsal Corbyn a předsednictvo labouristů podle listu The Guardian požádal, aby začalo hledat nového předsedu. Proces by měl začít 7. ledna a jasno bude zřejmě v březnu. Do té doby stranu ještě povede Corbyn.

Co se týče možných kandidátů, často se v britských médiích zmiňuje několik žen – právě žena je totiž podle mnohých dlouho žádanou změnou ve vedení strany. Zatím ji žádná nevedla, na rozdíl od konzervativců. Mluví se především o stínové ministryni pro obchod a průmysl Rebecce Long-Baileyové, která Corbyna zastoupila i v předvolební debatě.

Čtyřicetiletá politička má blízko k vlivnému stínovému ministrovi financí Johnu McDonnellovi a podle něj by byla „skvělou lídryní“. Podporu má i mezi dalšími labouristy a podle deníku The Independent by mohla být tou, která by pokračovala v linii nastavené Corbynem. Sama stínová ministryně se ke své potenciální kandidatuře zatím nevyjádřila.

Prvním, kdo otevřeně přiznal svůj zájem o křeslo předsedy, je poslankyně Lisa Nandyová. Ta uvedla, že o kandidatuře „vážně uvažuje“. Podle deníku The Guardian nepatří k příznivcům předsedy Corbyna a kvůli stylu, jakým stranu vedl, před třemi lety odešla ze stínového kabinetu. Za myšlenkami, které labouristé před volbami předložili národu ve svém radikálně levicovém manifestu, však stojí.



„Problém není Corbyn, ale corbynismus“

Z druhého tábora v Labouristické straně se tak ozývá varování, že Corbynova socialistická rétorika je přesně to, co stranu potopilo. A že je potřeba začít znova a ideálně úplně jinak. Caroline Flintová, která byla několikrát ministryní ve vládách Tonyho Blaira a Gordona Browna a ve volbách nyní přišla o své poslanecké křeslo, například podotýká, že „Corbyn bez vousů“ není řešením.



„Pokud má být odpovědí na nejhorší porážku za století plynulý přechod na dalšího Corbyna, nepochopili jsme vzkaz, který nám voliči dali,“ uvedl také dlouhodobý Corbynův kritik Neil Coyle.

„Nikdo, kdo byl v posledních letech ve stínové vládě a neřekl nic k antisemitismu a nikdo, kdo hlasoval pro předčasné volby, jež umožnily naše zničení, nemá politické nadání pro vedení Labouristické strany,“ dodal k protižidovským náladám, které se ve straně dlouhodobě tolerují.

Kritici se pustili i do samotné nedělní reakce Corbyna na volební výsledek. Lídr strany sice převzal odpovědnost, ale za porážkou spíš než svou politiku a image vidí labilní politický systém, k labouristům kritická média a podlost konzervativního premiéra Borise Johnsona.

Corbyn míní, že kdyby předvolební debatu neovládal brexit, labouristé by vyhráli a on by se stal premiérem. Politika strany je podle něj nepochybně oblíbená, ať jde o zestátňování, výstavbu bytů nebo zvyšování platů.

„Jsem hrdý, že v otázce úsporných opatření, síly korporací, nerovnosti a naléhavosti ochrany klimatu jsme argumentačně vyhráli a přepsali jsme terén politické debaty,“ napsal šéf labouristů s tím, že strana musí udělat víc, aby „čelila nepřátelství živenému miliardářskými vlastníky“.

Harriet Harmanová, která labouristy dočasně vedla v roce 2015, Corbynova slova okomentovala s tím, že „ukazují nulovou vůli pochopit, proč labouristé utrpěli tu katastrofickou porážku“. A poslanec Wes Streeting dodává, že nejde jen o Corbyna.

„Naším novým lídrem musí být někdo, kdo je schopen udělat za minulostí tlustou čáru. Problémem není Corbyn, ale corbynismus. Ten konzervativcům pomohl s každým jejich zákonem,“ míní.