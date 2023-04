Ne splaškům! Předvolební kampaň v Anglii ovládlo téma odpadních vod

Britská ministryně životního prostředí Thérèse Coffeyová tento týden představila nová opatření, která mají kvalitu vypouštěné vody v Anglii zlepšit. Jejich součástí je mimo jiné rapidní navýšení pokut pro vodárenské podniky, které budou pravidla nadále porušovat.

„Je naprosto nepřijatelné, aby se odpadní vody vypouštěly do vodních toků. Problém ale nelze vyřešit přes noc. Je zřejmé, že dosavadní sankce nebyly dostatečně odstrašující,“ uvedla Coffeyová. Šance, že plán utiší nespokojenost obyvatel, je ale podle portálu Politico minimální.

Konzervativní poslanci z pobřežních oblastí se obávají, že situace se v posledních měsících tak vyostřila, že je to může přijít draho v květnových místních volbách. „Možná to není věc, kterou bych slyšel od voličů nejčastěji, ale jednoznačně vyvolává největší zlobu,“ uvedl anonymně konzervativní zákonodárce, jenž zastupuje jedno přímořské město.

Anglie má plně privatizovaný vodovodní a kanalizační systém, jenž od konce 80. let minulého století provozují velké regionální monopoly. Tyto vodárenské společnosti mnohdy vypouštějí do řek a oceánů neupravené odpadní vody, což je za specifických okolností povoleno – například když kanalizace přeteče v důsledku silných dešťů. Politico uvádí, že firmy ale takový materiál často vypouštějí i během sucha.

Britská Agentura pro životní prostředí v minulém týdnu uvedla, že loni došlo v Anglii k devatenáctiprocentnímu poklesu úniků splaškových vod oproti předchozímu roku, incidentů je podle ní však stále příliš mnoho.

Deník Daily Mail před Velikonocemi zveřejnil seznam pláží v Anglii, kterým by se lidé měli kvůli znečištění o svátcích raději vyhnout. Čtyři z pěti nejhůře postižených pláží se nacházejí v jihozápadním hrabství Devon, které je oblíbenou turistickou destinací. Ročně tam zamíří 35 milionů návštěvníků, kteří do regionu přivezou 1,4 miliardy liber.

„Je opravdu nepříjemné vidět pláže plné splašků,“ uvedl dvaadvacetiletý Peter Feehan z Devonu. „Je ostuda, že vodárenské společnosti nemají správné postupy, jak takovým únikům zabránit nebo je omezit,“ uvedl další obyvatel města, dvaadvacetiletý Sean MacIver.

Někteří lidé skončili po koupání v nemocnici

Podle Politica se téma znečištění začalo intenzivně řešit poté, co konzervativní poslanci předloni zablokovali opoziční pozměňovací návrh k zákonu o životním prostředí, jehož cílem bylo uložit společnostem zákonnou povinnost úniky zastavit. Konzervativci nicméně trvají na tom, že pozměňovací návrh byl neproveditelný.

„Lidé jsou opravdu zděšení množstvím surových odpadních vod, které vypouštíme do moře,“ uvedla Helena Dollimoreová, labouristická kandidátka do parlamentu v konzervativci ovládaném městě Hastings a Rye. „Narušuje to naši komunitu a způsob života,“ dodala s tím, že některé kavárny na pobřeží pociťují ztrátu příjmů, protože u pláže se nedá vydržet. „Někteří lidé museli po koupání v moři do nemocnice,“ uvedla.

Vláda vodárenským společnostem nařídila , aby do konce letošního roku nainstalovaly monitorovací zařízení na všech dešťových přepadech. „Pokračujeme v posílení monitorování úniků odpadních vod a zahájili jsme konzultace o udělování neomezených pokut vodárenským společnostem za poškozování životního prostředí,“ uvedl tento týden mluvčí ministerstva pro výživu, životní prostředí a venkov.

Konzervativci podle Politica obviňují labouristy a Liberální demokraty, že se přiživují na problému, který se vláda snaží aktivně řešit.