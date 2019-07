Británie zná nového premiéra. Brexitovou odyseu převezme bouřlivák Johnson

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Mayová na počátku června skončila v čele konzervativců. Premiérskou funkci oficiálně složí ve středu u královny Alžběty II. Panovnice vzápětí přijme Johnsona a vyzve ho k sestavení nové vlády.

Hlavním úkolem premiéra bude najít řešení patové situace, která nastala kolem plánovaného vystoupení Británie z EU. Johnson chce znovu zahájit jednání o brexitové dohodě. Brusel je však neoblomný a nové rozhovory vylučuje.

Johnson navíc minulý týden odmítl takzvanou irskou pojistku, která má za cíl zabránit obnovení klasické hranice mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. EU opakovaně uvedla, že na dojednané pojistce trvá.

Spojené království má blok opustit 31. října. Podle Johnsona se tak stane „stůj co stůj“, tedy s dohodou o podmínkách tohoto kroku, nebo bez ní.

Členové Konzervativní strany vybírali ve finále nového předsedu mezi ministrem zahraničí Jeremym Huntem a jeho předchůdcem Johnsonem. Několikatýdenní korespondenční hlasování 160 000 straníků skončilo v pondělí.

Johnsona podpořilo 92 153 straníků, zatímco Hunta přibližně poloviční počet hlasujících. Výsledek oznámila předsedkyně poslaneckého klubu konzervativců na setkání v Londýně.

Johnson v projevu po zvolení poděkoval Huntovi i Mayové.

Podle deníku The Telegraph se po oznámení Johnsonova vítězství očekává demise až 12 ministrů. Rezignaci už ohlásili ministr financí Philip Hammond, ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart a ministr spravedlnosti David Gauke. Do vlády by se naopak mohl vrátit někdejší ministr pro brexit Dominic Raab a jeho předchůdce David Davis.

Přátelí s ruským oligarchou, Francouze má za „hovna“

O premiérském působení Johnsona se uvažovalo už v červnu 2016. Tehdy ale bývalý londýnský starosta a novinář oznámil, že o tento post nebude usilovat.

Johnson byl jednou z hlavních tváří kampaně za brexit před referendem z 23. června 2016. Podle kritiků klamal veřejnost tvrzením, že Británie posílá EU 350 milionů liber týdně. Stíhání za údajné lhaní ale Johnson nečelí. Před soud jej chtěla dostat skupina kolem podnikatele Marcuse Balla.

Agentura Reuters upozornila na blízkost Johnsona k ruskému podnikateli Alexandru Temerkovi, sponzoru konzervativců s vazbami na Kreml. Spekuluje se, že kampaň za brexit spolufinancovaly peníze z Ruska, které chce podle řady pozorovatelů oslabit Západ.



Johnson je znám jakou bouřlivák, sukničkář a autor řady kontroverzních výroků. Kvůli svým romantickým aférkám přišel v roce 2004 o místo mluvčího strany pro kulturní záležitosti. Letos v červnu se doma hádal s přítelkyní tak, že sousedé přivolali policii.



Francouze označil za „hovna,“ BBC ale po tlaku britské diplomacie tento výpad neodvysílala. Představitelům boji rozvrácené Libye zase nepřímo vzkázal, že k nim britští investoři a turisté přijdou, až odklidí mrtvoly.

