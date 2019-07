Premiérská rošáda. Mayová předává křeslo brexitovému jestřábovi Johnsonovi

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Po úterním zvolení předsedou konzervativců se Johnson stane nástupcem Mayové i v premiérském úřadu, jehož bude 77. držitelem.

Mayová končí ve vysoké politice, protože britští poslanci třikrát shodili dohodu o rozvodu s EU, o níž dva roky vyjednávala s Bruselem. Brexit byl kvůli tomu odložen z původně stanoveného 29. března na 31. říjen.

Mayová ve 13 hodin středoevropského času zahájí svoje poslední interpelace v parlamentu a o hodinu později se vydá do Buckinghamského paláce ke královně Alžbětě II. Poté by se už neměla vrátit do sídla ministerských předsedů na Downing Street 10. Po Mayové odjede k panovnici Johnson, kterého královna pověří sestavením vlády.

Nový premiér by pak měl vystoupit s projevem na Downing Street a začít vybírat členy svého kabinetu. Klíčovou otázkou podle médií je, kdo se stane Johnsonovým představitelem v Dolní sněmovně, jehož úkolem bude udržet disciplínu v řadách nejednotných konzervativních poslanců.

Rozdělený parlament podniká kroky proti brexitu bez dohody, což je možnost, kterou Johnson nevylučuje. Británie podle něj opustí EU 31. října „stůj co stůj“, tedy s dohodou, nebo bez ní.



Očekává se také rezignace dvou členů kabinetu Mayové, kteří nesouhlasí s brexitem bez dohody. Jde o ministra financí Philipa Hammonda a ministra pro mezinárodní rozvoj Roryho Stewarta.

Nařídí Johnson jadernou odvetu?

Už několik minut po příchodu do Downing Street bude muset Johnson učinit první důležitý krok. A to rozhodnout, co mají v případě nukleárního konfliktu dělat velitelé čtyř britských ponorek vybavených jadernými střelami.

Johnsonovy pokyny budou po celou dobu jeho úřadování uchovány v zabezpečené schránce v kontrolní místnosti každého z plavidel, napsal server televize Sky News. Podle něj má premiér čtyři možnosti: nařídit odvetu, žádnou akci, podřídit ponorky spojeneckému (americkému nebo australskému) velení, nebo dát pokyn kapitánovi, aby se řídil vlastním rozumem.

Totožné, ručně psané dopisy mají být použity v případě, že by premiér nebo jeho zástupce zahynuli při jaderném útoku. Službu má vždy jeden z velitelů ponorek. Jakmile do Downing Street přijde jiný předseda vlády, dopisy jsou bez otevření zničeny. Co v nich bylo, se tedy nikdo nedozví.