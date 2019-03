Nahradí Mayovou nenápadný „Himmler“? Ministryně Ruddová čeká na svou šanci

Někdejší ministryně vnitra, která loni na jaře odstoupila kvůli skandálu okolo karibských imigrantů, se před čtyřmi měsíci do vlády vrátila, tentokrát na ministerstvo práce. To přebrala po své předchůdkyni Esther McVeyové, která rezignovala na protest proti vyjednávací taktice premiérky ohledně brexitu.

Ani 55letá Ruddová ovšem vyjednávacímu kolotoči jen pasivně nepřihlíží. Jako zastánkyně měkkého brexitu minulý týden společně s dalšími ministry přiměla Mayovou, aby oproti svým předchozím prohlášením ustoupila od možnosti, že Británie vystoupí z Evropské unie i bez odchodové dohody.

Právě proto zastánci tvrdého brexitu mezi konzervativci nemohou Ruddové přijít na jméno. Politička podle nich není vůči straně ani vládě dostatečně loajální.

Je to ale zároveň strategie, která zvyšuje její šance na získání premiérského křesla poté, co Mayová, ať už dobrovolně, nebo na nátlak strany, odstoupí. To sice zatím není na pořadu dne, ale pozice premiérky je dlouhodobě vratká. Řádné volby vycházejí na rok 2022 a je vcelku jisté, že Mayová do nich stranu nepovede.

Mayová dosud ustála několik pokusů o své sesazení, mimo jiné i proto, že ve straně se nenašla žádná dostatečně silná náhrada. Při představě, že by Mayovou vystřídal například obhroublý Boris Johnson, pak premiérka pokusy o vyslovení nedůvěry přečkala bez výrazných problémů.



Pokud se ale ve straně objeví schopný kandidát s podporou většiny konzervativců, může se výměna ve vedení odehrát relativně rychle. Jako další jména se zmiňují ministr zahraničí Jeremy Hunt nebo ministr vnitra Sajid Javid.

Ve srovnání s nimi má ale právě Ruddová nejsmířlivější postoj vůči Evropské unii, brexitu i další vzájemné spolupráci s Unií. Ruddová zároveň působí jako spojka mezi umírněnými konzervativci v britské vládě.

A s tím, jak se jednání o brexitu stále neúspěšně táhnou, posiluje i její pozice ve straně. Na to, že není zcela bez šance, ukazuje i rostoucí nelibost vůči Ruddové ze strany Mayové i euroskeptické části strany.

„Ruddová se stala prozatím posledním hromosvodem, na němž si zastánci tvrdého brexitu vybíjejí vztek,“ uvedl zdroj zevnitř strany. Další člen konzervativců podle listu The Times uvádí, že Mayová lituje toho, že ji přivedla zpět do vlády: „Útoky vůči Ruddové koordinuje přímo kancelář premiérky,“ domnívá se jeden z jejích spolupracovníků.