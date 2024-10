Kulturní válka o zbrojení. Má ekologický a sociální přínos, tvrdí v Londýně

Finanční instituce se při udělování úvěrů ohlížejí mimo jiné i na ESG skóre firem. Tedy na jejich angažmá v aktivitách týkajících se ekologické a společenské odpovědnosti a správného způsobu řízení firmy (Environmental, Social, Governance – odtud zkratka ESG).

Pro zbrojařské firmy tak vznikal problém, jakým způsobem ospravedlnit předmět svého podnikání a dostát kritériím. Londýnská City, finanční centrum Británie, ale došla k závěru, že válka na Ukrajině ukázala společenský prospěch zbraní jako nástroje bránění demokracie, a tudíž lze jejich výrobce považovat za subjekty, jež normy ESG plní, uvádí portál Politico.

„Tvrdíme, že obrana má společenskou hodnotu, která by měla být náležitě uznána komunitou zabývající se udržitelným rozvojem,“ uvedl výkonný ředitel přední londýnské obchodní lobby TheCityUK Miles Celic.

TheCityUK varuje, že pokud banky a další správci peněz uplatňují výjimky pro určité společnosti, jako jsou například ty vyrábějící zbraňové systémy, může to bránit investicím přímo do obranných společností a všech podniků spojených s jejich dodavatelskými řetězci. A to i když neexistují žádná přímá pravidla, která by evropským a britským fondům ESG zakazovala pořizovat akcie zbrojařských společností.

Podpora britských politiků

Bývalý ministr obrany za předchozí konzervativní vlády Grant Shapps minulý rok silně zkritizoval investiční kulturu, která se politikou ESG řídí. „Je velmi špatné, když si woke manažeři fondů představují, že se chovají zásadově tím, že vyřazují náš obranný sektor z financování kvůli takzvaným etickým investičním pravidlům. Ve skutečnosti máme morální povinnost do obrany investovat, protože pokud bychom tak neučinili, vzdali bychom se ochrany našeho národa,“ napsal na X.

Shapps přímo zkritizoval britskou pojišťovací pojišťovací společnost Aviva, že podle svých ESG metrik hodlala údajně přestat s investicemi do některých společnosti, včetně těch zbrojařských. Aviva uvedla, že do sektoru investovala 600 milionů liber a nemíní na tom nic měnit.

Bývalý britský premiér Rishi Sunak v dubnu letošního roku uvedl, že investice privátního sektoru do obrany kritéria ESG splňují. „Abychom podpořili investice soukromého sektoru do obranné výroby, mohu dnes také oznámit, že rozptýlíme všechny pochyby o tom, zda se investice do obrany započítávají do hodnocení v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných. Není nic etičtějšího než bránit náš způsob života před těmi, kdo ho ohrožují.“

Jeho slova se shodovala se společným prohlášením ministerstva financí a Investiční asociace, profesní organizace zastupující britské investiční manažery, které investice do obrany označilo za „slučitelné s hledisky ESG“. Uvádí, že nejen přispávají k obraně občanské svobody, ale „zároveň přinášejí dlouhodobé výnosy penzijním fondům a drobným investorům“ a pomáhají všem odvětvím ekonomiky.

Kritici mají jiný názor. „Zahrnutí investic do zbrojních společností do fondů pro životní prostředí, sociální oblast a správu věcí veřejných by znamenalo zesměšnění celého konceptu,“ myslí si Emily Appleová, mediální koordinátorka organizace Kampaň proti obchodu se zbraněmi (Campaign Against Arms Trade).

„Na obchodu se zbraněmi není nic udržitelného ani etického a my bychom měli spíše podporovat odprodej zbraní, než hledat kličky, jak akcionáři vydělávají ještě více peněz na ničení lidských životů,“ dodala.