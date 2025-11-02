Útok ve vlaku měli za halloweenský žert. Král je zděšen, policie nemluví o terorismu

Autor: ,
  13:19
Nic nenasvědčuje tomu, že sobotní útok nožem ve vlaku na východě Anglie byl teroristickým činem, uvedla v neděli britská policie. Dva z deseti zraněných jsou nadále v ohrožení života. Oba podezřelí ve věku 32 a 35 let jsou britští občané narození v Británii a nyní jsou ve vazbě. Král Karel III. uvedl, že je útokem naprosto zděšen a šokován.

„Spekulovat v tuto chvíli o motivu útoku je nevhodné,“ uvedla policie s tím, že pracuje na zjištění všech okolností, které vedly k útoku.

Policejní superintendant John Loveless podle deníku The Guardian uvedl, že oba zadržení jsou britskými občany a zůstávají ve vazbě pro podezření z pokusu o vraždu. Jde o dvaatřicetiletého černošského muže a pětatřicetiletého muže karibského původu.

Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve vlaku cestující nožem. (2. listopadu 2025)
Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve vlaku cestující nožem. (2. listopadu 2025)
Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve vlaku cestující nožem. (2. listopadu 2025)
Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve vlaku cestující nožem. (2. listopadu 2025)
Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve vlaku cestující nožem. (2. listopadu 2025)
21 fotografií

Policisté zasahovali v neděli večer ve stanici Huntingdon asi 120 kilometrů severně od Londýna, kde byl vlak mířící z Doncasteru do metropole nouzově zastaven. Policie oba podezřelé zadržela už při zásahu ve vlaku.

Záchranáři poté převezli do nemocnice deset lidí. Ačkoli původně se předpokládalo, že devět z nich má velmi vážná zranění, po vyšetření byli čtyři lidé propuštěni domů. Dva zůstávají v život ohrožujícím stavu.

„Všude byla krev.“ Po útoku nožem ve vlaku v Anglii bojují dva lidé o život

Na vyšetřování se kromě dopravní policie, která odpovídá za bezpečnost ve vlacích, podílí také protiteroristická policejní služba.

„S manželkou jsme byli skutečně zděšeni a šokováni, když jsme se dozvěděli o hrozném útoku nožem. Vyjadřujeme hlubokou soustrast a myšlenky všem dotčeným a jejich blízkým. Jsme vděční záchranným složkám za jejich reakci na tuto hroznou událost,“ vzkázal král Karel III.

Postarší muž zachránil dívku, lidé po sobě šlapali

Svědci popsali, že ve vlaku viděli muže s dlouhým nožem a že se cestující schovávali na toaletách. Podle jednoho ze svědků byla „krev všude“ a cestující ve snaze utéct šlapali na druhé.

Cestující Olly Foster stanici BBC řekl, že si nejprve myslel, že se jedná o halloweenský žert. „Nejdřív jsem slyšel lidi křičet: ,Utíkejte, utíkejte, je tam chlap, který všechny bodá.’ Napadlo mě, že je to žert, ale během několika minut se lidé začali tlačit. Všiml jsem si, že mám ruku pokrytou krví, protože byla po celé sedačce, na kterou jsem sáhl,“ popsal.

Postarší cestující ve vlaku podle něho zabránil útočníkovi v pobodání děvčete, přičemž sám utrpěl ránu na hlavě a krku.

Foster a další zděšení cestující doběhli na konec vlaku a snažili se najít zbraň, aby se mohli bránit v případě, že by útočníci přišli. „Jeden člověk měl láhev whiskey, kterou se ozbrojil,“ konstatoval Foster.

Na jihu Londýna pobodal útočník u supermarketu pět lidí

Železniční společnost London North Eastern Railway (LNER) uvedla, že některé její spoje budou pravděpodobně obnoveny až v pondělí. Vlaky v oblasti mohou po celou neděli nabírat velká zpoždění.

Útok odsoudila řada britských představitelů v čele s premiérem Keirem Starmerem, který vyjádřil soustrast obětem a jejich blízkým.

Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová ocenila „výjimečnou statečnost personálu a cestujících ve vlaku a potvrdila, že útok není považován za terorismus. „Mé nejhlubší poděkování patří policii a hasičskému a záchrannému sboru. Reagovali rychle, s maximální profesionalitou a zachránili životy,“ dodala v příspěvku na síti X.

Huntingdon

Huntingdon

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Útok ve vlaku měli za halloweenský žert. Král je zděšen, policie nemluví o terorismu

Nic nenasvědčuje tomu, že sobotní útok nožem ve vlaku na východě Anglie byl teroristickým činem, uvedla v neděli britská policie. Dva z deseti zraněných jsou nadále v ohrožení života. Oba podezřelí...

2. listopadu 2025  13:19

V rozpočtu něco skrýváte, obul se Nacher do vlády. Zadlužíte děti, vyčetl mu Hřib

Představitelé končící vlády a budoucí koalice v pořadu Partie na CNN Prima News řešili programové prohlášení vlády, jež bude představeno v pondělí a které už získala média. Opět se diskutovalo také o...

2. listopadu 2025  12:25,  aktualizováno  13:16

Bezpečná cesta pro žáky. V Praze je 13 školních ulic, v centru o ně není zájem

Od půl osmé do devíti hodin se v metropoli každý všední den uzavírá 13 školních ulic. Rodiče sice své děti nedovezou přímo před dveře školy, nicméně auta se nezasekávají v zácpách a žáci jsou cestou...

2. listopadu 2025

Před 40 lety začala jezdit nejmladší, „žlutá“ linka metra. A zrušily se turnikety

Trasa B pražského metra vozí cestující přesně 40 let. Zpočátku ji tvořilo sedm stanic v úseku mezi Florencí a Smíchovským nádražím. Spolu s jejím zprovozněním byly zrušeny turnikety, nahradily je...

2. listopadu 2025  12:31

„Všude byla krev.“ Po útoku nožem ve vlaku v Anglii bojují dva lidé o život

Po sobotním večerním útoku nožem ve vlaku na východě Anglie je v nemocnici deset zraněných – z toho dva s poraněními ohrožujícími život. V neděli to uvedla policie s tím, že na vyšetřování...

2. listopadu 2025  1:50,  aktualizováno  12:07

Těžba rudy v Kiruně vyhání další obyvatele. O domovy přijdou tisíce lidí

Expanze těžby železné rudy a vzácných zemin v severošvédské Kiruně přinutí dalších tisíce obyvatel opustit své domovy. Město ležící na bohatých ložiskách klíčových surovin čelí důsledkům rostoucí...

2. listopadu 2025

Moje podoba nemá s verzí ze Šakalích let nic společného, smál se Špalek nad Thálií

Diváci jej mají zafixovaného z hlavních rolí filmových hitů 90. let Šakalí léta a Jízda. Nyní sedmapadesátiletý Jakub Špalek v sobotu večer přitom přebral na jevišti Národního divadla speciální Cenu...

2. listopadu 2025  11:49

Pozor na vtipy, varuje. Při práci na hodinových strojcích nesmí vyprsknout smíchy

Jeho záběr je široký. Zvládne opravit vše od malých dámských hodinek až po věžní hodiny. A to je Miloš Dvořák z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku původně elektromechanik. Letos oslavil v plné kondici...

2. listopadu 2025  11:39

Ostrov celebrit u Korsiky je pračkou na peníze. Úřady ho chtějí „vyvlastnit“

Korsické úřady jsou přesvědčeny, že na jednom z tamních menších ostrovů, jemuž se přezdívá miliardářský, dochází k praní špinavých peněz kriminálními gangy. Otazníky visí také nad vlastnictvím...

2. listopadu 2025  11:32

Samé miny nám připravili, stěžuje si Babiš na končící Fialovu vládu

Předseda ANO Andrej Babiš si ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích, stěžuje na končící vládu Petra Fialy, že připravila nové vládě samé miny. „Kasa je prázdná, rezervy zdravotních pojišťoven...

2. listopadu 2025  10:21,  aktualizováno  11:11

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Pohled, který bral dech. Češi se potopili k vraku Britanniku, nahlédli do jeho nitra

Čeští potápěči pomohli na konci října prozkoumat v Egejském moři vrak lodi Britannic. Uvedl to vedoucí expedice Petr Slezák. Kvůli extrémním podmínkám, proudům a hloubce patří průzkum tohoto vraku k...

2. listopadu 2025  10:56

GLOSA: Proč divadelní Thálie děkují zrovna letos Miroslavu Hanušovi a svobodě

Premium

Svět se neotřásl v základech, což ostatně od šlechtěného udílení divadelních cen Thálie nikdo nečeká, ani peoplemetry nevylétly do závratné výše diváckého zájmu - dívalo se necelých pět set tisíc...

2. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.