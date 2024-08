Trump je velmi hrubý, řekla Alžběta II. Nechápala, proč s ním Melanie pořád je

Královna, která za sedm dekád na trůně přijala stovky premiérů, prezidentů a monarchů z celého světa, byla zvyklá na kontroverzní osobnosti. Vždyť se sešla třeba i s diktátory Bašárem Asadem a Vladimirem Putinem nebo ugandským prezidentem Idim Aminem s přezdívkou „řezník z Kampaly“.

A pokud se jí někdo nelíbil, obvykle o něm později utrousila nějakou kritickou poznámku, uvádí biografie A Voyage Around the Queen, kterou napsal Craig Brown. Kniha vyjde na konci srpna a o tomto úryvku informuje například list The Times. Americký prezident na Alžbětu II. údajně neudělal dobrý dojem.

„Pár týdnů po návštěvě prezidenta Trumpa se například jednomu hostovi během oběda svěřila, že jí připadal ‚velmi hrubý‘. Obzvlášť se jí nelíbilo, jak se Trump pořád díval někam za ni. Jako by hledal někoho zajímavějšího,“ uvádí kniha. Královna tehdejšího šéfa Bílého domu a jeho ženu Melanii přivítala v Británii v roce 2018 a pak znovu o rok později.

Nešťastná vojenská přehlídka

„Také věřila, že Trump ‚musí mít s Melanií nějakou dohodu‘, protože proč by za něj jinak byla pořád provdaná? Donald Trump ovšem věřil, že byl královniným nejoblíbenějším hostem,“ pokračuje úryvek, který může potvrdit třeba výrok samotného Trumpa, jenž po Alžbětině smrti prohlásil, že mezi sebou při svých setkáních mívali „automatickou chemii“.

Zatímco druhá prezidentova návštěva byla i podle tehdejších komentářů relativně příjemná pro obě strany a odehrála se bez větších diplomatických přešlapů, na setkání z roku 2018 královna údajně nevzpomínala ráda. Trump ji totiž nechal deset minut čekat v sedmadvacetistupňovém horku.

Královně bylo tehdy dvaadevadesát a při vojenské přehlídce svému hostu nestačila. Trump šel kus před ní a pak se náhle zastavil, takže panovnice musela udělat úkrok stranou, aby s ním srovnala krok.

Sám Trump ovšem o královně po celou dobu mluví jen v superlativech, označil ji třeba za „úžasnou ženu“, jež bez jediné chyby tak dlouho sloužila své zemi, a na možnost setkat se s ní je údajně velmi pyšný. Chlubil se také, že podle zdrojů z Buckinghamského paláce se královna tak dobře jako s ním nebavila už pětadvacet let.

Když pak v září 2022 zemřela, vydal prohlášení: „Melania a já jsme hluboce zarmouceni zprávou o ztrátě Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Budeme si vždy vážit společných chvil s královnou a nikdy nezapomeneme na velkorysé přátelství, velkou moudrost a úžasný smysl pro humor Jejího Veličenstva. Byla to velká a krásná dáma, nikdo se jí nevyrovnal! Naše myšlenky a modlitby zůstanou s velkým lidem Spojeného království, zatímco ctí její velmi smysluplný život a výjimečnou službu.“