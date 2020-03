Koronavirus a zločin. V Británii řádí zloději, USA se bojí domácího násilí

„Krize jako tato přináší to nejlepší, ale bohužel i to nejhorší z lidstva. Jsou tu jedinci, kteří se pokouší využít pandemie,“ řekl podle listu The Guardian mluvčí britské Národní rady policejních náčelníků (NPCC). Podle něj se objevuje stále více oportunistických zločinů, zatím ale nelze říci, zda je spojuje nějaký vzorec.

Komunitní nemocnice Withington v jižním Manchesteru ohlásila krádež kanystrů kyslíku a oxidu dusného. Nemocnice nemá žádného pacienta nakaženého koronavirem, právě ti ale ve zvýšené míře kyslík potřebují.

Zdravotníci z nemocnice ve městě Ramsgate v hrabství Kent v neděli s šokem zjistili, že někdo přes noci udělal díry do pneumatik šesti sanitních vozů. „Když si myslíte, že v této zemi už to nemůže být horší, někdo přijde a udělá díry do pneumatik sanitek,“ postěžoval si jeden zdravotník na Facebooku. Nemocnice musela vozidla odstavit.

V Bristolu v pondělí žháři zaútočili na dvě dodávky obchodního řetězce Iceland. „V době, kdy je dodávání (jídla) domů doslova záchranným lanem pro některé bezbranné lidi, je to (vážně) odporné,“ komentoval incident ředitel maloobchodního prodeje potravin Richard Walker.

Británie též zaznamenala nárůst pokusů o podvody, zvláště senioři jsou ohroženi podvodníky, kteří se vydávají za ochotné dobrovolníky, aby posléze odešli z penězi a pak je už nikdy nevrátili. Někteří prodávají falešné či dokonce nebezpečné ochranné pomůcky.

Policisté v západním Yorkshiru též uvádějí, že dav lidí na ně kašlal a plival, když se věnovali „vážnému incidentu“. Neupřesnili, o jaký incident šlo. Policie tvrdí, že se nejednalo o ojedinělou událost.



Podle think-tanku Policy Exchange hrozí, že britská opatření proti koronaviru povedou ke zvýšení násilnosti gangů. Kvůli zavření barů budou mít méně zákazníků a o to drsnější boj povedou o kontrolu obchodu s drogami.

Think-tank též varuje, že gangy využijí zavření škol, aby zlákali nudící se teenagery do svých služeb. Podle britské ministryně vnitra Priti Patelové mohou gangy skutečně využít teenagery, kteří postrádají vyžití, k přenosu drog.



V USA zločinnost klesá

Podobné případy se objevují i mimo Británii, poukazuje časopis Time, podle něhož zločinci využívají globálního strachu z nákazy. V Portlandu v americkém státě Oregon byly ukradeny stovky masek proti koronaviru, jichž je značný nedostatek. Kašlající muž v Missouri zase tvrdil zaměstnancům obchodu, že má vysokou horečku. Policie ho zatkla s tím, že jim možná předal koronavirus.

Policejní statistiky nicméně též ukazují, že zatímco jednomu typu zločinu se v době koronaviru daří, počty jiných klesají, protože i zločinci se obávají nemoci a dodržují povinná opatření proti koronaviru. Newyorská policie zaznamenala v období, kdy starosta nařídil zavřít školy a restaurace, 17procentní pokles v hlavních zločinech. Jediný nárůst policie zaznamenala u krádeží aut.

Podobný pokles uvádí i další americká města, například San Francisco. I severní soused USA, Kanada, reportuje menší počet kriminálních případů. Podle klingstonské policie nicméně dochází k nárůstu domácích a sousedských pří, ke kterým lidé policii volají.

Policisté se obávají, že právě počet případů domácího násilí bude pravděpodobně růst. Oběti nemohou navštívit své příbuzné a musí zůstat s násilníky doma. Pro policisty je obtížnější v těchto případech zasahovat, protože musí dodržovat povinný odstup a navíc se kvůli nákaze potýkají s chybějícími kolegy.