Británie odepřela vstup levicovým komentátorům z USA. Obává se antisemitismu

Autor: ,
  18:06
Britská vláda odepřela vstup do země dvěma americkým levicovým komentátorům Cenkovi Uygurovi a Hasanovi Pikerovi, kteří měli tento týden vystoupit na festivalu v Londýně a na Oxfordské univerzitě. Oba tvrdí, že jim Londýn znemožnil odcestovat do Británie kvůli jejich kritice Izraele. Dvojice stojí za populárními kanály na sociálních sítích.
Komentátor Hasan Piker vystupuje na předvolebním shromáždění demokratického kandidáta Abdula El-Sayeda v Ann Arboru ve státě Michigan. (7. dubna 2026) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

Britské ministerstvo vnitra uvedlo, že povolení k vstupu do země bylo mužům zrušeno, protože jejich pobyt v Británii „by nemusel být veřejně prospěšný“. Podle britských médií tak učinilo kvůli obavám, že by mohli podněcovat antisemitismus.

Americko-turecký politický aktivista Uygur uvedl, že se o kroku vlády dozvěděl až na letišti. Britská vláda podle něj rozhodnutí odůvodnila jeho kritikou Izraele. „Moje tvrzení, že Izrael ovládá americkou vládu prostřednictvím darů 94 procentům členů Kongresu, je sice pravdivé, ale podle nich přesto antisemitské,“ napsal na síti X.

Šestapadesátiletý Uygur je jedním ze zakladatelů komentátorského pořadu The Young Turks na videoplatformě YouTube, který má 6,6 milionu odběratelů. Podle agentury Reuters má pořad více než 200 milionů shlédnutí měsíčně. V roce 2024 Uygur krátce kandidoval v demokratických primárkách na prezidenta.

„Británie mi taky zrušila vízum. To vše na popud Izraele,“ napsal na X Piker, který je Uygurův synovec.

„Západ zrazuje ‚liberální hodnoty‘ ve prospěch genocidní fašistické zahraniční vlády. Brzy se všichni staneme Izraelem,“ dodal komentátor a influencer, jehož živé vysílání na platformě Twitch denně přiláká 30 tisíc diváků. Piker má na Twitchi 3,1 milionu sledujících.

Portál The Times připomíná, že čtyřiatřicetiletý Piker v minulosti řekl, že by „volil Hamás před Izraelem“, označil ortodoxní Židy za „potomky příbuzenské plementiby“ a uvedl, že „Amerika si 11. září zasloužila“.

Uygur v počátcích své kariéry sklidil hněv kvůli misogynním nadávkám, za které se později omluvil. Mimo jiné označil ženy za „špatně navržené tvory“. Uygur Británii pravidelně navštěvuje a často se objevuje v televizi a rozhlase. Loni se zúčastnil diskuse na Cambridgeské univerzitě.

Stopku dostali i krajně pravicoví aktivisté

Piker měl na festivalu SXSW v Londýně vystoupit s příspěvkem s názvem „Jak se americká levice naučila mluvit jazykem internetu“, zatímco Uygurův plánovaný projev nesl název „Technofeudalismus je tu. Kdo jsou jeho páni?“.

Jejich sekce na webu SXSW, který se označuje za festival byznysu, technologie a kreativity, nezmiňovala Izrael. Uygur měl rovněž přednést projev v prestižním debatním klubu Oxfordské univerzity Oxford Union.

Britská vláda v květnu zakázala vstup do země 11 lidem, které označila za „zahraniční krajně pravicové agitátory“ a kteří měli promluvit na akci organizované krajně pravicovým antiislámským aktivistou Tommy Robinsonem.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně viceprezidenta J.D. Vance, v posledním roce nařkla Británii z omezování svobody projevu.

Británie se potýká s nárůstem antisemitismu. V Londýně se od března odehrála série žhářských útoků na synagogy a další židovské cíle. Premiér Kier Starmer označil vlnu útoků na židovskou komunitu za odpornou.

V zemi se podle policie a komunitních skupin zvýšil počet útoků na židovské obyvatelstvo a na židovské cíle už po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023, po kterém následovala válka v Pásmu Gazy. Zatímco v roce 2022 bylo v Británii 1662 anitsemitských útoků, loni jich bylo už 3700.

