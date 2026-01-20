Islamismus bují, jste v ohrožení. Trumpova vláda chce dát azyl britským Židům

„Spojené království není pro Židy bezpečným místem,“ řekl Garson portálu The Telegraph. Dodal, že nedávné události – islamistický útok na synagogu v Manchesteru a vzestup antisemitismu po začátku války mezi Izraelem a hnutím Hamás v Pásmu Gazy, ho vedly k přesvědčení, že britským Židům by měla být nabídnuta možnost azylu v USA.
Garson velkou část odpovědnosti přisoudil britskému premiérovi Keiru Starmerovi, kterého obvinil z toho, že umožňuje růst antisemitismu v zemi.
O tom, zda by prezident Trump měl britským Židům nabídnout azyl v USA, už podle svých slov hovořil s americkým ministerstvem zahraničí.
„Takový návrh je atraktivní, protože se jedná o vysoce vzdělanou komunitu. Je to populace, jejíž mateřštinou je angličtina, je vzdělaná a nemá vysoký podíl zločinců,“ prohlásil Garson.
„Když se podívám na to, co se děje s Židy v Británii, a když se podívám na měnící se demografii, nevěřím – a diskutoval jsem o tom s lidmi z Trumpovy administrativy, že mají v Británii budoucnost. Připadá mi to velmi smutné,“ podotkl britský rodák Garson, jenž léta působil jako právník v Londýně, než se v roce 2008 přestěhoval do Spojených států.
Garson uvedl, že jako člen správní rady Americké rady pro památku holokaustu navrhl Trumpovu vyslanci pro monitorování a boj proti antisemitismu Yehudovi Kaplounovi, aby USA sloužily jako útočiště pro britské Židy. Trump jmenoval Garsona do rady v květnu poté, co odvolal její členy jmenované předchozího prezidenta Joea Bidena.
Trump si dříve najal Garsona, aby vedl žalobu proti investigativnímu novináři Bobu Woodwardovi, kterou soud posléze zamítnul.
„Nejdřív si přijdou pro Židy, pak pro hospody“
Loňský průzkum zjistil, že pocit bezpečí v britské židovské komunitě v posledních letech prudce poklesl. V roce 2025 se v Británii cítilo nebezpečně 35 procent Židů, zatímco v roce 2023, před útoky Hamásu a protesty v Británii proti izraelskému útoku v Gaze, to bylo devět procent.
Zintenzivnilo se také vnímání antisemitismu, který 47 procent britských Židů považuje za „velmi velký“ problém – v roce 2012 to bylo 11 procent.
Říjnový útok v Manchesteru, při kterém zahynuli dva lidé, britskou židovskou komunitu zasáhl a vyvolal intenzivní debatu o hranici mezi kritikou izraelské vojenské ofenzivy v Pásmu Gazy a antisemitismem.
Premiér Starmer po útoku slíbil zajistit židovské komunitě bezpečnost. Přitom uvedl, že Británie musí boj s rostoucím antisemitismem vyhrát.
„Starmer ignoruje antisemitismus. Dopustil, aby se stal běžnou součástí společnosti,“ řekl Garson s tím, že pokud „nebude potírán fundamentalistický islamismus“, některé oblasti země budou podléhat právu šaría. „Pamatujte si moje slova, nejdřív si přijdou pro Židy a pak si přijdou pro vaše hospody. Velmi brzy budete mít oblasti, kde se bude dodržovat šaría,“ prohlásil Trumpův právník.