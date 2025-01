AI revoluce v Británii. Vláda chce dát firmám přístup k lékařským datům občanů

Ministr pro vědu a inovace Peter Kyle slíbil, že „NHS a vláda budou vždy kontrolovat kdo a k jakým konkrétním datům má přístup“. „Této kontroly se nikdy nevzdáme a přístup k informacím neposkytneme každému, kdo si o ně řekne,“ uvedl podle listu The Times. Otevření obrovského množství dat technologickým gigantům, kteří se specializují na umělou inteligenci, je podle něj v zájmu Británie.

„Umělá inteligence má stejný potenciál jako ve čtyřicátých a padesátých letech jaderný sektor. Ať už v armádním či civilním sektoru. Pokud k tomu budeme přistupovat obezřetně, Británie může být na čele v otázkách digitálních technologií, vědeckého pokroku, vývoje vakcín i v preventivní medicíně,“ dodal. U lékařských dat však Starmerův plán nekončí, píše BBC.

Součástí v pondělí představeného akčního plánu je rovněž vytipování AI projektů s „vysokým potenciálem“, které budou mít celonárodní dopad. Vláda počítá s vybudováním speciálních zón zaměřených na umělou inteligenci, kde by mohly vzniknout i malé jaderné elektrárny, jež jsou nevyhnutelnou budoucností při energeticky náročných výpočtech AI. Nechybí ani usnadnění pracovních víz v rámci přilákání mladých talentů z oboru.

Plán čítá padesát bodů, na jejichž vytipování se velkou měrou podílel vlivný britský podnikatel Matt Clifford, zakladatel startupového akcelerátoru Entrepreneur First, jenž od června loňského roku radí Labouristické straně s problematikou umělé inteligence. Velké podpory se jeho plánu dostalo ze strany Tonyho Blaira i Williama Haguea, tedy někdejších výrazných osobností labouristů i konzervativců.

„Oba moc dobře víme, jak jednoduché je přijít se strategií, která je ale následně semleta ve Westminsteru. Abychom splnili vše z akčního AI plánu, bude zapotřebí rychlé financování bez překážek ministerstva financí,“ shodují se v komentáři pro list The Times. „Sektor AI potřebuje mít vládu na jeho straně, nesmíme si nechat proklouznout příležitost mezi prsty,“ dodává Starmer.

Pochvala od technologických lídrů

Vstřícný krok vlády nepřekvapivě chválí šéfové velkých firem. „Velká Británie by mohla být mezi prvními zeměmi, kde vláda posvětí transformaci běžných služeb do nejmodernější podoby. Může to pomyslně odemknout skutečný potenciál, jaký umělá inteligence bude mít při řešení reálných problémů,“ míní spoluzakladatel společnosti Anthropic, která se zaměřuje právě na AI. Podobně se vyjádřil i Chris Lehane z OpenAI.

Plány to jsou odvážné, minulost navíc ukázala, že na data o svém zdraví jsou Britové velmi citliví. Po nátlaku doznal změn chystaný kontrakt za 300 milionů liber, jehož součástí je svěření správy dat NHS americké společnosti Palantir. V roce 2015 zneužila společnost DeepMind spadající pod Alphabet data 1,6 milionu Britů bez jejich souhlasu.

Gaia Marcusová z britské neziskové organizace Ada Lovelace Institute míní, že klíčové bude do „celonárodního projektu“ zapojit veřejnost. „Minulost nám ukázala, že vláda musí být obezřetná, společnost musí pochopit, jaké výhody by to pro ni skýtalo,“ dodává.

Obsáhlé balíky dat jsou klíčové pro další rozvoj umělé inteligence. Co se týče zdravotnictví, lékařské zprávy včetně snímků z celé řady zobrazovacích metod pomáhají pro další učení AI, která následně dokáže rozpoznat některé diagnózy dříve než člověk.

Jak může AI pomoci ve zdravotnictví?