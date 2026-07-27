„Jste prvním lídrem, kterého jsem osobně přivítal poté, co jsem se ujal funkce, a není to náhoda,“ řekl premiér Zelenskému během setkání, které se uskutečnilo na palubě letadlové lodi HMS Queen Elizabeth kotvící v Portsmouthu.
„Cílem je vyslat jasný vzkaz: Jsme s Ukrajinou na sto procent, já osobně jsem s vámi na sto procent a budu plně ctít každý závazek, který tato země Ukrajině dala,“ dodal. Zelenskyj označil skutečnost, že je prvním premiérovým hostem za důležitý signál podpory.
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Burnham je již pátým britským předsedou vlády, s nímž Zelenskyj od začátku ruské agrese v únoru 2022 jednal. Předchozí premiér Keir Starmer navštívil Kyjev před dvěma týdny. Burnham, který ho v úřadu nahradil minulé pondělí, uvedl, že cestu do Kyjeva také plánuje.
Premiér oznámil, že Británie Ukrajině poskytne duševní vlastnictví k novému systému Stone Cloak. Podle portálu Euractiv se jedná o malé elektronické rušičky, které lze připevnit na ukrajinské drony a které ruské protivzdušné obraně znemožňují drony sledovat a komplikují jejich sestřelení. Británie již podle webu tisíce těchto zařízení Ukrajině dodala.
Díky poskytnutému duševnímu vlastnictví může nyní Ukrajina zařízení sama vyrábět a zároveň zdokonalovat na základě zkušeností z bojiště.
Státníci hovořili také o naléhavé potřebě Ukrajiny získat interceptory protivzdušné obrany pro zneškodňování ruských balistických střel.
Burnham a Zelenskyj se také setkali s více než 200 ukrajinskými vojáky, kteří v Británii podstupují výcvik zaměřený na zvýšení jejich schopností při zneškodňování námořních min v Černém moři.
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Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.
Od roku 2022 Británie poskytla Ukrajině podporu ve výši 25 miliard liber (na 700 miliard korun), včetně vojenské pomoci v hodnotě 16 miliard liber.