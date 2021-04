Učitel vzal své žáky během výletu na striptýz, na tři roky má distanc

Pětapadesátiletý Richard Glenn, který na škole Longridge Towers od roku 2007 působil jako vedoucí pro studenty závěrečných ročníků, se v červenci 2019 vydal se skupinou žáků od 16 do 18 let do středoamerické země na školní výlet.

Po šesti dnech ho však vedoucí výpravy poslala kvůli špatnému chování domů. Podle komise toto chování zahrnovalo popíjení alkoholu se studenty, ačkoliv některým ještě nebylo 18, vyhrožování jednomu ze studentů, že mu „ukopne hlavu“, a dalšímu, že ho zabije.

„Já nebudu mít potíže, to ty budeš mít potíže,“ oznámil dalšímu žákovi. K jinému se choval agresivně a následně ho políbil na čelo s tím, že „je v pohodě“. Jednoho nebo více studentů nakonec vzal do striptýzového baru.

Agresivně se choval i k vedoucí výpravy, když se mu snažila pomoci do stanu. V jednom z hotelových pokojů se obnažil před jinou ženou, ačkoliv komise v tomto případě dospěla k závěru, že čin nebyl provedený se zlými nebo sexuálními úmysly.

Podle komise Glennovo chování „vystavilo jednoho nebo více žáků v jeho péči riziku“ a to za situace, kdy se nacházeli daleko od domova v neznámé zemi a spoléhali na něj, že se o ně postará.

Glenn přiznal, že bylo jeho chování nevhodné a neprofesionální. Dodal také, že si kvůli opilosti nepamatuje, co se přesně stalo, ale popsané chování nepopírá. Za tři roky si učitel bude muset požádat o ukončení zákazu provozovat své povolání, dodala komise.