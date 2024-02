Mou práci sabotoval levicový deep state, stěžuje si britská expremiérka Trussová

„V roce 2022 jsem kandidovala, protože Británie nerostla, stát nepřinášel výsledky a my jsme potřebovali udělat víc,“ řekla Trussová. „Chtěla jsem snížit daně, omezit administrativní stát, převzít zpět kontrolu, jak o tom lidé mluvili v referendu o brexitu. Setkala jsem se však s obrovským odporem establishmentu, který ve skutečnosti z velké části pocházel od samotného státu.“

Představa spiknutí levicových elit hlubokého státu, kteří ze skrytu ovládají americkou politiku, je oblíbenou konspirační teorií. K jejímu proslavení přispěl i americký exprezident Donald Trump, který již během své vlády tvrdil, že vlivná skupina státních představitelů se nesmířila s jeho vítězstvím a hodlá ho zbavit moci.

„V Británii se za posledních 30 let moc, která byla dříve v rukou politiků, přesunula do rukou quango, úředníků a právníků, takže demokraticky zvolená vláda vlastně není schopna provádět svou politiku,“ pokračovala bývalá premiérka.

Quango je označení pro kvaziautonomní nevládní organizaci, kterou částečně kontroluje či financuje vláda, ale zároveň je od vlády nezávislá. „V Americe se tomu říká administrativní nebo též hluboký stát. My máme v Británii více než 500 těchto quango a ty řídí všechno,“ tvrdí Trussová.

Podle Trussové v neziskových organizacích stejně jako v Agentuře pro životní prostředí, Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost, Bank of England a Komisi pro jmenování soudců sedí takzvaný „ekonomický establishment“, který nehodlá změnit status quo, protože z něj těží. Nezajímá jej tak osud průměrného člověka v Británii.

„Nyní do státní správy nastupují lidé, kteří jsou v podstatě aktivisté,“ postěžovala si konzervativní politička. „Mohou to být trans aktivisté, mohou to být ekologičtí extremisté, ale nyní mají ve státní správě hlas, což si myslím, že před 30 nebo 40 lety nebylo. Takže máme prostě zcela nový problém.“

Pokud konzervativci chtějí s tímto britským systémem favorizujícím progresivní světonázory bojovat, musí podle ní být připraveni být „nepopulární na londýnských večírcích“. „Pokud nejste připraveni být u těchto lidí nepopulární, jako konzervativci se vám nepodaří věci změnit.“

Levici podporuje i Rusko a Čína, tvrdí Trussová

V názorovém článku pro portál stanice Fox News obvinila levicové agenty hlubokého státu, že sabotovali její snahy snížit daně a zeštíhlit stát. Varovala, že levicové elity o totéž usilují i v USA, přičemž se jim dostane pomoci od Číny, Ruska a Íránu.

„Proto přicházím s varováním pro Ameriku, které je určeno zejména mým přátelům a spojencům v Republikánské straně, sesterské straně britských konzervativců: toto není běžný politický boj, který musíme vést,“ napsala v příspěvku nazvaném „Jsem bývalá britská premiérka, která věří, že Západ je odsouzen k zániku, pokud konzervativci neudělají toto“.

Vedle Farage a Bannona

Na shromáždění Trussová seděla vedle britského euroskeptického politika a jednoho z architektů brexitu Nigela Farage. Po ní vystoupil bývalý hlavní stratég Bílého domu Steven Bannon, jenž je spojovaný s krajní pravicí a je znám svými konspiračními názory.

„Pokud chceme zachránit naši zemi, musíme zničit administrativní stát. Premiérka (Trussová) to viděla zblízka a osobně. Musíte zničit administrativní stát,“ prohlásil Bannon. Současného amerického prezidenta Joea Bidena obvinil, že proti svému předchůdci, Donaldu Trumpovi, využívá taktiky ruského prezidenta Vladimira Putina. Trump v souvislosti s úmrtím ruského opozičního politika Alexeje Navalného prohlásil, že i on je podobně pronásledován soudy a vládou.

Trussová byla premiérkou Británie v roce 2022. Její vláda byla nejkratší v britské historii. Trvala jen 45 dní. Trussová hodlala prosadit ambiciózní ekonomické reformní plány. Chaotickými změnami v daňové politice, které vedly k oslabení libry a nárůstu celosvětové nedůvěry v britský trh, si ale znepřátelila veřejnost i svou vlastní stranu. Vládní krize vyvrcholila její rezignací.